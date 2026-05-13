'Ajax hoopt creatieve ingevingen toe te voegen met aantrekken Majer'

De huidige selectie van Ajax kan meerdere kwaliteitsimpulsen gebruiken, maar een van de voornaamste ontbrekende profielen heeft betrekking op een creatieve middenvelder. Volgens Sportske Novosti, het belangrijkste voetbalmedium van Kroatië, willen de Amsterdammers dat gat vullen met (28).

Majer maakte in 2021 de stap naar de topvijfcompetities en ging voor Stade Rennais spelen. Na twee goede jaren legde VfL Wolfsburg 25 miljoen euro voor hem neer. Dat Duitse avontuur valt echter tegen tot nu toe. Sinds januari is de Kroaat geen basisspeler meer, en Wolfsburg kan op de laatste speeldag nog direct degraderen. Drie teams met hetzelfde puntenaantal bezetten momenteel in de Bundesliga de laatste drie posities op de ranglijst, waarbij de laatste twee verenigingen direct degraderen en nummer zestien, net als in Nederland) de play-offs ingaat.

In de laatste vijf competitieduels kwam Majer tot slechts 86 speelminuten. Volgens Sportske Novosti kijkt de nummer tien dan ook om zich heen: de kans op een vertrek lijkt groot, zeker als Wolfsburg degradeert. De Duitse club zou een bedrag tussen de tien en twaalf miljoen willen ontvangen voor de creatieve spil, in het verleden oogappel van Voetbal International-journalist Süleyman Öztürk. Majer heeft nog een contract tot 2028.

Andere gegadigden voor de middenvelder zijn Como, Napoli, Eintracht Frankfurt en Villarreal. Majer is een interessante naam voor Ajax, maar het is toch de vraag of de speler zelf interesse heeft in de transfer. De Amsterdammers spelen mogelijk geen Europees voetbal volgend seizoen en lijken ook volgend jaar ver verwijderd van een titelrace in de Eredivisie.