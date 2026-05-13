Feyenoord-fans zingen plots over Ajax: 'Waarom juist op dit moment?'

Supporters van Feyenoord vierden zondag niet alleen het bereiken van de Champions League, maar ook de misère bij rivaal Ajax. Na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen zongen Feyenoord-supporters ‘helemaal niets in Amsterdam’. Presentator Bart Nolles van FC Rijnmond kan daar niet zoveel begrip voor opbrengen.

“Feyenoord haalt de doelstelling inderdaad: tweede worden, het maximaal haalbare dit jaar. Daar hebben ze zwaar voor gevochten en geknokt. En dan gaat een deel van de supporters een liedje zingen over dat er in Amsterdam niets is gehaald. Waarom doen ze dat?”, vraagt Nolles zich af. Analist Geert den Ouden antwoordt: “Omdat er bij een deel van het publiek een constante aversie is tegen alles wat met Amsterdam te maken heeft. Dus ook met Ajax.”

Nolles verzucht: “Je haalt als club waar je zo enorm naar hebt gestreefd, waar je zo onwijs voor hebt gevochten…” Nog voordat hij z’n zin afmaakt, zegt Den Ouden: “Het is jammer dat de focus nu niet ligt op de prestaties van Feyenoord, want die prestatie is natuurlijk ook gewoon goed. Ze hebben de Champions League gehaald, punt, klaar. De manier waarop doet er dan even niet toe, ze hebben het gehaald. Maar ja, dat horen we toch heel vaak rondom wedstrijden van Ajax en Feyenoord: dat de focus daarop ligt.”

“Het hoort er ook wel bij”, erkent Nolles. “Gedurende een wedstrijd en gedurende een seizoen. Maar juist op dit specifieke moment, zo’n belangrijk moment voor de club… hoezo ben je dan alsnog met een andere club bezig?” Den Ouden wijst naar het verloop van Ajax – FC Utrecht: “Misschien had het er ook mee te maken dat Ajax in blessuretijd nog met 1-2 verloor. Ik denk dat dat wel meespeelt, zeker.”

Voormalig ADO Den Haag-sterspeler Nasser El Khayati vult aan: “Voor de traditionele top drie is het natuurlijk cruciaal om Champions League-voetbal binnen te halen. Dan is het voor Feyenoord altijd lekker als Ajax het niet haalt. Dat geeft nog wat extra lading.” Overigens is het nog niet gezegd dat Ajax het seizoen met ‘helemaal niets’ afsluit: de club zal in ieder geval de play-offs halen om een plek in de Conference League-voorronde en kan maximaal nog als derde eindigen, waarmee een Champions League-voorrondeticket wordt veiliggesteld.