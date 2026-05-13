Live voetbal

Feyenoord-fans zingen plots over Ajax: 'Waarom juist op dit moment?'

13 mei 2026, 07:25
Supporters van Feyenoord
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Supporters van Feyenoord vierden zondag niet alleen het bereiken van de Champions League, maar ook de misère bij rivaal Ajax. Na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen zongen Feyenoord-supporters ‘helemaal niets in Amsterdam’. Presentator Bart Nolles van FC Rijnmond kan daar niet zoveel begrip voor opbrengen.

“Feyenoord haalt de doelstelling inderdaad: tweede worden, het maximaal haalbare dit jaar. Daar hebben ze zwaar voor gevochten en geknokt. En dan gaat een deel van de supporters een liedje zingen over dat er in Amsterdam niets is gehaald. Waarom doen ze dat?”, vraagt Nolles zich af. Analist Geert den Ouden antwoordt: “Omdat er bij een deel van het publiek een constante aversie is tegen alles wat met Amsterdam te maken heeft. Dus ook met Ajax.”

Artikel gaat verder onder video

Nolles verzucht: “Je haalt als club waar je zo enorm naar hebt gestreefd, waar je zo onwijs voor hebt gevochten…” Nog voordat hij z’n zin afmaakt, zegt Den Ouden: “Het is jammer dat de focus nu niet ligt op de prestaties van Feyenoord, want die prestatie is natuurlijk ook gewoon goed. Ze hebben de Champions League gehaald, punt, klaar. De manier waarop doet er dan even niet toe, ze hebben het gehaald. Maar ja, dat horen we toch heel vaak rondom wedstrijden van Ajax en Feyenoord: dat de focus daarop ligt.”

“Het hoort er ook wel bij”, erkent Nolles. “Gedurende een wedstrijd en gedurende een seizoen. Maar juist op dit specifieke moment, zo’n belangrijk moment voor de club… hoezo ben je dan alsnog met een andere club bezig?” Den Ouden wijst naar het verloop van Ajax – FC Utrecht: “Misschien had het er ook mee te maken dat Ajax in blessuretijd nog met 1-2 verloor. Ik denk dat dat wel meespeelt, zeker.”

Voormalig ADO Den Haag-sterspeler Nasser El Khayati vult aan: “Voor de traditionele top drie is het natuurlijk cruciaal om Champions League-voetbal binnen te halen. Dan is het voor Feyenoord altijd lekker als Ajax het niet haalt. Dat geeft nog wat extra lading.” Overigens is het nog niet gezegd dat Ajax het seizoen met ‘helemaal niets’ afsluit: de club zal in ieder geval de play-offs halen om een plek in de Conference League-voorronde en kan maximaal nog als derde eindigen, waarmee een Champions League-voorrondeticket wordt veiliggesteld.

Wat vind jij van het lied van de Feyenoord-fans?

Laden...
213 stemmen

➡️ Meer over Feyenoord

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Youri Regeer Ajax FC Utrecht

Rampzalige dag voor Ajax: Amsterdammers zakken naar plek vijf

  • zo 10 mei, 18:43
  • 10 mei 18:43
  • 13
Oscar Garcia

Óscar García gooit spelers Ajax plots voor de bus: 'België is niet verbaasd'

  • Gisteren, 12:10
  • Gisteren, 12:10
  • 7
Feyeoord-spelers Givairo Read en Ayase Ueda

'Feyenoord zwaait sterspelers zondag uit en mikt op 45 miljoen euro'

  • Gisteren, 10:30
  • Gisteren, 10:30
  • 8
0 4 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Koos015
2 Reacties
550 Dagen lid
1 Like
Koos015
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Leggen deze mensen onder een steen of hebben ze een zwak voor ajax ? Dit lied wordt bijna in elk stadion in nederland gezingen.

Vriendje Stokvis
1.885 Reacties
600 Dagen lid
8.993 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De conference League kunnen ze nog halen. Dus even wat te vroeg gezongen.

Roxxer
3 Reacties
1.324 Dagen lid
2 Likes
Roxxer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis ze kunnen zelfs nog Champions League halen.

Kicker
239 Reacties
668 Dagen lid
524 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als je altijd al als club naar een club als Ajax moet opkijken en je eindigt in de competitie met heel veel geluk eens een keer erboven, dan snap ik de euforie van deze supporters wel. Je gaat het dan vieren alsof je de CL en de wereldbeker voor clubs hebt gewonnen. Ah ja, een beetje plezier moet je je concurrent wel gunnen vind ik.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Koos015
2 Reacties
550 Dagen lid
1 Like
Koos015
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Leggen deze mensen onder een steen of hebben ze een zwak voor ajax ? Dit lied wordt bijna in elk stadion in nederland gezingen.

Vriendje Stokvis
1.885 Reacties
600 Dagen lid
8.993 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De conference League kunnen ze nog halen. Dus even wat te vroeg gezongen.

Roxxer
3 Reacties
1.324 Dagen lid
2 Likes
Roxxer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis ze kunnen zelfs nog Champions League halen.

Kicker
239 Reacties
668 Dagen lid
524 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als je altijd al als club naar een club als Ajax moet opkijken en je eindigt in de competitie met heel veel geluk eens een keer erboven, dan snap ik de euforie van deze supporters wel. Je gaat het dan vieren alsof je de CL en de wereldbeker voor clubs hebt gewonnen. Ah ja, een beetje plezier moet je je concurrent wel gunnen vind ik.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws