Johan Derksen walgt van beelden Feyenoord: 'Te gênant voor woorden'

12 mei 2026, 08:48
Johan Derksen
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Johan Derksen vond de beelden van Robin van Persie en Dennis te Kloese na Feyenoord – AZ (1-1) ‘te gênant voor woorden’. Na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen nam Van Persie de directeur mee het veld op, richting de harde kern.

Te Kloese, die geregeld bekritiseerd werd door supporters, kreeg een warm applaus nadat Feyenoord zich had verzeker van Champions League-deelname. "Dennis, bedankt!", klonk het. Het zorgde voor zichtbare emotie bij de directeur, die zijn tranen lastig kon bedwingen. Hij verlaat Feyenoord om aan de slag te gaan bij het Mexicaanse Monterrey.

Derksen heeft er geen goed woord voor over. “Het ergste is nog dat gênante gedoe, dat amateurtoneel”, haalt hij uit in Vandaag Inside. “Te Kloese heeft de verkeerde trainer gehaald: hij haalde een trainer zonder ervaring, zonder cv. Dat ging mis, toen moest Dick Advocaat erbij komen en met hangen en wurgen zijn ze tweede geworden.”

“Maar die twee willen dan, ondanks alle problemen, nog even hun gram halen. En die Van Persie trekt hem werkelijk aan zijn hand over het hele veld. Te Kloese haat die supporters, want hij heeft ontslag genomen omdat hij bedreigd werd”, stelt de oud-voetballer. “Hij moet weten dat iedereen in die functie bedreigd wordt, dat hoort er blijkbaar bij.”

“Dan krijg je die twee heren die daar even de eer gaan opstrijken tegenover die supporters. Ik vond het te gênant voor woorden om naar te kijken”, vervolgt Derksen. “Twee volwassen mensen die allebei eigenlijk gefaald hebben, staan daar eventjes de eer op te strijken: ‘Wij zijn tweede geworden.’ Van Persie kan niet functioneren zonder Advocaat. Dus wat heb je aan zo’n trainer?”

Robin van Persie

Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

