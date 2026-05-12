Johan Derksen walgt van beelden Feyenoord: 'Te gênant voor woorden'

Johan Derksen vond de beelden van Robin van Persie en Dennis te Kloese na Feyenoord – AZ (1-1) ‘te gênant voor woorden’. Na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen nam Van Persie de directeur mee het veld op, richting de harde kern.

Te Kloese, die geregeld bekritiseerd werd door supporters, kreeg een warm applaus nadat Feyenoord zich had verzeker van Champions League-deelname. "Dennis, bedankt!", klonk het. Het zorgde voor zichtbare emotie bij de directeur, die zijn tranen lastig kon bedwingen. Hij verlaat Feyenoord om aan de slag te gaan bij het Mexicaanse Monterrey.

Artikel gaat verder onder video

Derksen heeft er geen goed woord voor over. “Het ergste is nog dat gênante gedoe, dat amateurtoneel”, haalt hij uit in Vandaag Inside. “Te Kloese heeft de verkeerde trainer gehaald: hij haalde een trainer zonder ervaring, zonder cv. Dat ging mis, toen moest Dick Advocaat erbij komen en met hangen en wurgen zijn ze tweede geworden.”

“Maar die twee willen dan, ondanks alle problemen, nog even hun gram halen. En die Van Persie trekt hem werkelijk aan zijn hand over het hele veld. Te Kloese haat die supporters, want hij heeft ontslag genomen omdat hij bedreigd werd”, stelt de oud-voetballer. “Hij moet weten dat iedereen in die functie bedreigd wordt, dat hoort er blijkbaar bij.”

“Dan krijg je die twee heren die daar even de eer gaan opstrijken tegenover die supporters. Ik vond het te gênant voor woorden om naar te kijken”, vervolgt Derksen. “Twee volwassen mensen die allebei eigenlijk gefaald hebben, staan daar eventjes de eer op te strijken: ‘Wij zijn tweede geworden.’ Van Persie kan niet functioneren zonder Advocaat. Dus wat heb je aan zo’n trainer?”