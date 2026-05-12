WK-deelname Memphis Depay op de tocht

12 mei 2026, 08:23
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Memphis Depay staat voor cruciale weken in aanloop naar het WK. Bondscoach Ronald Koeman wil alleen fitte spelers meenemen naar het mondiale eindtoernooi, maar de aanvaller van Corinthians werkt koortsachtig aan zijn terugkeer. Na ruim vijftig dagen blessureleed lonkt donderdagnacht eindelijk een rentree in de wedstrijdselectie.

Volgens ESPN sluit Memphis deze week weer aan bij de wedstrijdselectie voor het bekerduel met Barra FC. De aanvaller kan mogelijk minuten maken, al lijkt zijn inzet voorlopig beperkt te blijven tot maximaal een half uur.

Corinthians heeft nog vier officiële duels te spelen voordat de definitieve WK-selectie bekendgemaakt wordt. Bij Oranje wordt de situatie nauwlettend gevolgd.

De terugkeer van de Oranje-international liet langer op zich wachten dan aanvankelijk gedacht. Tijdens zijn revalidatie kreeg hij opnieuw te maken met een tegenvaller, waardoor Corinthians extra maatregelen nam. De club haalde zelfs de Spaanse fysiotherapeut Fermín Valera Garrido naar Brazilië om het herstelproces van Memphis te begeleiden. De twee werkten in het verleden al succesvol samen.

De spits wil koste wat kost in optimale conditie aan het WK beginnen, maar de tijd begint ondertussen te dringen.

Race tegen de klok richting WK

Voor Memphis is het seizoen in Brazilië tot dusver uiterst moeizaam verlopen. De aanvaller kwam slechts twaalf keer in actie voor Corinthians en was daarin goed voor één doelpunt en één assist. Zijn laatste optreden dateert alweer van 1 maart, toen Corinthians met 1-0 verloor van Grêmio Novorizontino. Memphis speelde dat duel nog de volledige wedstrijd uit.

Of hij in de nacht van donderdag op vrijdag daadwerkelijk zijn rentree maakt tegen Barra FC, blijft voorlopig onzeker. Wel staat vast dat het een race tegen de klok wordt om wedstrijdfit op het WK te verschijnen. De eerste WK-wedstrijd is op 14 juni tegen Japan.

SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
21
5
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7

Meer info

