Thierry Henry denkt dat het Nederlands elftal een serieuze rol gaat spelen op het WK van 2026. In gesprek met FHM vertelt de Franse voetballegende dat Nederland internationaal vaak onterecht wordt afgeschreven.

Volgens Henry is de voetbalwereld hard als het gaat om de kracht van Oranje. Hij herinnert zich het WK van 2022 in Qatar nog goed, waar Nederland pas na strafschoppen verloor van de latere wereldkampioen Argentinië. "Je kan Nederland nooit onderschatten. Nooit", aldus Henry. "Mensen dachten vooraf niet dat ze zouden doen wat ze deden in Qatar. Ze waren heel dichtbij om Argentinië eruit te gooien."

Bewondering voor de 'Hollandse School'

De liefde van Henry voor het Nederlandse voetbal is niet nieuw. Als kind was hij al groot fan van een bekende spits. "Mijn favoriete speler toen ik opgroeide was Marco van Basten." Ook de tactische invloed van Nederland op het wereldwijde voetbal, met Rinus Michels als grondlegger, oogst bewondering. "Ik vond het altijd bijzonder hoe zo’n klein land aan de basis kon staan van zoveel ontwikkelingen binnen het voetbal."

Richting het komende wereldkampioenschap ziet Henry dat de focus vooral ligt op grootmachten als Frankrijk, Argentinië, Brazilië en Engeland. Oranje wordt zelden in dat rijtje genoemd, maar dat maakt de ploeg van Ronald Koeman volgens hem juist gevaarlijk. "Als je mensen vraagt wie de favorieten zijn, gaan niet veel mensen Nederland noemen. Maar wees voorzichtig."

Kwaliteit in de selectie

Volgens Henry beschikt Nederland over de juiste ingrediënten om ver te komen op een eindtoernooi. "Jullie hebben kwaliteit. Virgil Van Dijk, Tijjani Reijnders en Denzel Dumfries spelen bij een grote club. Die jongens weten nu hoe het voelt om dicht bij iets historisch te zijn geweest." Henry begrijpt dan ook niet dat Nederland zichzelf niet vaker als titelkandidaat ziet. "Waarom niet? Waarom zou je niet mogen denken dat je het kunt winnen?"

Over de invulling van de spitspositie bij Oranje is Henry voorzichtig, al valt hem één naam in het bijzonder op. Hij wijst naar Donyell Malen, die momenteel sterk presteert in de Serie A bij AS Roma. Over de tactische invulling laat hij de keuze aan de bondscoach. "Je kan met een echte nummer negen spelen, maar ook met een valse negen. Ik heb te veel respect voor coaches om te zeggen wie er moet spelen. Maar jullie hebben zeker spelers die die rol kunnen invullen."