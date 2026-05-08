Het is maar de vraag of nog een rol kan spelen in de titelstrijd met Arsenal. Trainer Mikel Arteta geeft vrijdag een sombere update over de Nederlandse verdediger, die al bijna twee maanden buitenspel staat en mogelijk niet meer in actie komt tijdens de slotfase van de Premier League.

Timber liep zijn blessure op 14 maart op tijdens het duel met Everton. Aanvankelijk leek de schade mee te vallen; Arteta sprak destijds nog over een afwezigheid van slechts enkele dagen. Later werd duidelijk dat de blessure ernstiger is dan verwacht. Timber moest zich afmelden voor de interlandperiode van eind maart en zijn herstel verloopt ingewikkelder dan verwacht.

Arteta erkent vrijdag dat de situatie rond Timber hem zorgen baart. “Ik weet het niet, er moet nog behoorlijk veel gebeuren”, zegt de Spanjaard over de kansen op een rentree dit seizoen. “Alles moet echt perfect en heel snel verlopen om überhaupt nog minuten te kunnen maken.”

De blessure is ernstiger dan gedacht, geeft Arteta toe. "Ja, absoluut. Dat is waarschijnlijk ook het lastigste geweest om mee om te gaan, zowel voor hem als voor mij. We hadden totaal niet verwacht dat het zo lang zou duren en op dit moment is hij simpelweg nog niet fit genoeg om te spelen."

Daarmee lijkt de kans groot dat Timber de laatste vier wedstrijden van Arsenal moet missen. De rechtsback ontbreekt sowieso zondag tegen West Ham United, waardoor Arteta opnieuw moet schuiven in zijn defensie. Het is nog te vroeg om te zeggen of het WK in gevaar komt voor Timber. Ook als hij wel kan deelnemen, zal hij dat doen met weinig wedstrijdritme in de benen.

Arteta moet puzzelen in cruciale fase van titelstrijd

Het wegvallen van Timber komt voor Arsenal op een uiterst gevoelig moment. De Londenaren voeren de Premier League aan met vijf punten voorsprong op Manchester City, dat bovendien nog een wedstrijd tegoed heeft. In de jacht op de eerste landstitel sinds 2004 groeit de druk met de week.

Timber speelde dit seizoen een belangrijke rol binnen het elftal van Arteta. De Oranje-international, die in de zomer van 2023 werd overgenomen van Ajax, kwam tot liefst 43 wedstrijden in alle competities. Daarin was hij niet alleen defensief van waarde, maar leverde hij ook vier doelpunten en zeven assists af.

Door zijn afwezigheid moet Arteta improviseren. Tegen West Ham lijkt Riccardo Calafiori opnieuw de linksbackpositie in te vullen, terwijl aan de rechterkant Ben White en Cristhian Mosquera de belangrijkste kandidaten zijn om Timber te vervangen.

Alsof de problemen achterin nog niet groot genoeg zijn, kampt Arsenal ook op het middenveld met personele zorgen. Mikel Merino staat eveneens al weken aan de kant, waardoor de belasting op de fitte basisspelers steeds verder toeneemt.