maakt definitief de interlandswitch naar Congo. In een interview met De Telegraaf bevestigt de middenvelder van Ajax dat hij wil uitkomen voor het Afrikaanse land, en daarmee niet meer beschikbaar is voor België.

Mokio is de zoon van twee Congolese ouders. De multifunctionele verdediger annex middenvelder doorliep de Belgische jeugdselecties. In maart 2025 maakte hij als invaller zijn debuut in de Nations League-wedstrijd tegen Oekraïne. Ondanks dat officiële debuut bleef een interlandswitch juridisch mogelijk en die kans grijpt hij nu.

De concurrentie bij de Rode Duivels is voorlopig te groot voor Mokio. In tegenstelling tot België biedt Congo perspectief op speeltijd én zichtbaarheid op het hoogste podium. Mokio volgt daarmee het voorbeeld van Ajax-ploeggenoot Rayane Bounida, die koos voor Marokko in plaats van België.

Een week geleden wilde Mokio het nieuws niet bevestigen en zei hij pas na dit seizoen een keuze te zullen maken. "Maar nadat duidelijk werd dat ik twijfelde tussen Congo en België kwam alles in een stroomversnelling, heb ik diverse gesprekken gevoerd en kon ik mijn beslissing nemen”, verklaart hij nu.

"Maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen mijn gevoel te volgen en mij beschikbaar te stellen voor Congo. Ik hoop daar dus binnenkort voor te mogen uitkomen", aldus Mokio. "Het is vooral een kwestie van gevoel. Ze hebben eerder interesse getoond, destijds was ik nog te jong om een definitieve keuze te maken. Met de tijd is mijn gevoel richting het land waar mijn roots liggen sterker geworden. Ik vind het nu het juiste moment om daar gehoor en richting aan te geven."

De reglementen schrijven voor dat Mokio pas drie jaar na zijn laatste België-interland mag uitkomen voor Congo. Dat zou in maart 2028 zijn. WK-deelname met Congo in de zomer lijkt dus niet haalbaar. "De vraag is nog of dat zou lukken, gezien de reglementen", zegt Mokio er zelf over. "Het is heel erg mooi dat Congo zich heeft weten te plaatsen. Mocht het haalbaar zijn en ik word opgeroepen, dan ben ik er in ieder geval klaar voor. En zo niet, dan zal ik het team zeker vanaf hier supporten, samen met de fans."

Journalist: 'Ik ben door het slijk gehaald'

Journalist Sacha Tavolieri, die de aanstaande interlandswitch vorige week als eerste meldde, maakt van de gelegenheid gebruik om zijn gelijk te halen. "Ik ben beledigd en door het slijk gehaald omdat ik de waarheid sprak. Vandaag heeft de speler alles toegegeven. Einde van het dossier", tweet hij nu.