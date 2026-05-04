Kenneth Perez diep geschokt door Ajax tegen PSV: ‘Schrijnend, bijna schandalig!’

Ajax hield zaterdagavond één punt over aan het thuisduel met PSV (2-2), maar Kenneth Perez is niet bepaald onder de indruk van het spel dat de Amsterdammers lieten zien. De Deense analist licht in positieve zin uit om zijn punt te maken.

Ajax wist zich zaterdag tegen PSV tot tweemaal toe terug te knokken van een achterstand en stapte uiteindelijk met een gelijkspel van het veld. De 2-2 van Mika Godts viel pas in de 92ste minuut van de wedstrijd. Toch is Perez kritisch op de fitheid van het elftal van trainer Óscar García.

"Gaaei is een ideale Bundesliga-speler. Op basis van zijn statistieken staat hij er erg goed op. Waar die andere jongens het niet kunnen volhouden, kan hij dat wel. Hij heeft zich fysiek zo goed ontwikkeld, dat is een pluim voor hem”, begint Perez zijn verhaal zondag in het ESPN-televisieprogramma Dit was het Weekend.

Perez is geschrokken van de rest van de Ajax-spelers en trekt de vergelijking met Gaaei. "Hij traint doordeweeks toch met zijn medespelers?”, vraagt de oud-voetballer zich af. “Want als ik die andere spelers zie… Gaaei heeft inhoud, die anderen zijn niet vooruit te branden."

Volgens Perez kon Ajax ‘het fysiek in de tweede helft gewoon niet aan’. Hij wijst op Youri Regeer en Jorthy Mokio: "Regeer moet het toch een beetje van zijn lopen hebben, maar in minuut 67 is hij doodop. Mokio zie je in de slotfase ook denken: shit, moet ik weer lopen… Als je het fysiek niet kan volhouden, ga je verkeerde beslissingen maken."

"Het is echt schrijnend om te zien”, gaat Perez verder. “We hebben het over de grootste club van Nederland! Ze vielen om na afloop. Ik vind het bijna schandalig. Het is een club waar heel veel mensen willen werken, maar ze kunnen niet iemand vinden die de spelers fit genoeg kan krijgen."