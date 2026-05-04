Ontzettende verbitterde Arne Slot richt pijlen vol op Darren England

Arne Slot leed zondag met Liverpool een pijnlijke nederlaag op bezoek bij aartsrivaal Manchester United (3-2). De trainer van the Reds richtte zijn pijlen na het duel op Old Trafford op scheidsrechter Darren England.

Liverpool begon dramatisch aan de wedstrijd tegen Manchester United en keek al binnen het kwartier tegen een 2-0 achterstand aan. Matheus Cunha zette de thuisploeg na zes minuten voetballen op voorsprong met een schot in de verre hoek en kort erna zette Benjamin Sesko de 2-0 op het scorebord.

Het doelpunt van Sesko heeft kwaad bloed gezet bij Slot. De Sloveense spits van Manchester United frommelde de bal van dichtbij binnen, nadat Liverpool-doelman Frederick Woodman half ingreep na een kopbal van Bruno Fernandes.

De bal raakte in eerste instantie het bovenbeen van Sesko, maar Slot denkt dat het leder ook diens arm raakte. “Als het een aanraking van Sesko met de arm was, wat volgens mij het geval was, dan moet er een discussie zijn of het genoeg was om het doelpunt af te keuren. Volgens mij raakte hij de bal met de hand, want in een balsport is het zo dat als de bal een bepaalde curve maakt, er wel sprake moet zijn van een aanraking”, vertelt de oefenmeester na afloop bij Sky Sports.

“Ik denk niet dat het voor iemand een verrassing is dat als er een interventie is door de VAR, de beslissing in ons nadeel uitvalt. Dat is al het hele seizoen zo”, vervolgt Slot verbitterd. “Ik herinner me de thuiswedstrijd in de Champions League tegen Paris Saint-Germain, toen er in het strafschopgebied licht contact werd gemaakt met Alexis Mac Allister. De VAR bemoeide zich ermee en er kwam geen strafschop.”

Slot vindt dat Liverpool de arbitrage niet bepaald mee had tegen Manchester United. “De scheidsrechter stopt het spel als een speler van Manchester United geblesseerd op het veld ligt. Maar vorige week ging het spel verder toen onze doelman op het veld lag en behandeling nodig had.”

Slot doelt op het bizarre doelpunt dat Liverpool vorige week in eigen huis incasseerde tegen Crystal Palace (3-1 overwinning). Daniel Muñoz scoorde toen namens Crystal Palace terwijl Liverpool-keeper Woodman op de grond lag.

Slot schrijft het tweede doelpunt dat Liverpool zondag incasseerde tegen Manchester United niet uitsluitend toe aan de vermeende handsbal van Sesko. “We incasseerden de goal niet vanwege de handsbal, maar omdat we de bal verloren op een stomme plek. Dus we moeten eerst naar ons kijken. Dit is een vast patroon in ons seizoen, maar wat ook een patroon is, zijn de belachelijke doelpunten die we incasseren”, besluit de coach.