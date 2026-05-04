Feyenoord heeft onlangs met Robert Eenhoorn gesproken over de vacature van algemeen directeur, zo meldt Martijn Krabbendam van Voetbal International. De voormalig tophonkballer wordt door velen gezien als de droomopvolger van Dennis te Kloese, maar president-commissaris Toon van Bodegom zou geen voorstander van hem zijn.

Te Kloese kondigde anderhalve week geleden aan dat hij na dit seizoen vertrekt bij Feyenoord. De Rotterdammers zien daarmee niet alleen de algemeen directeur, maar ook de technisch directeur de club verlaten. Direct werd de naam van Eenhoorn genoemd als gedroomde opvolger, maar hier leek al vrij snel een streep doorheen te gaan.

Van Bodegom zou namelijk geen voorstander van de komst van Eenhoorn zijn. De voorzitter van de raad van commissarissen heeft veel macht bij Feyenoord, omdat Eelco Blok steevast met hem meestemt en Van Bodegom ook de stem van de afgetreden Sjaak Troost kan inzetten. Daarnaast kwam naar voren dat Eenhoorn zelf niet enthousiast is over de manier waarop de structuur van Feyenoord in elkaar steekt.

Uiteindelijk zou Van Bodegom toch overstag zijn gegaan en bereid zijn met Eenhoorn om tafel te gaan, zo meldde Valentijn Driessen een week geleden. Het eerste gesprek is volgens Krabbendam inmiddels gevoerd. Hoe dit gesprek is verlopen, laat de clubwatcher in het midden. Wel benadrukt hij dat Eenhoorn, mocht hij aan de slag gaan in De Kuip, direct voor een ‘belangrijke beslissing’ staat: “Gaat het alléén nog maar om winnen, of koppelt de club die ambitie weer aan de beoogde clubcultuur, die in de laatste vijf jaar behalve een Europese finale, een kampioenschap en een KNVB Beker ook veel goodwill opleverde? Een stevige evaluatie hoort op zijn plaats te zijn over wat Feyenoord nou precies wil in de nabije toekomst en welke technisch directeur en trainer die ambitie het beste kunnen vormgeven.”