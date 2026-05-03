Feyenoord-fans zingen afschuwelijk spreekkoor richting Joey Kooij

Joey Kooij heeft zich zondagmiddag niet populair gemaakt bij de supporters van Feyenoord. Fans van de Rotterdammers uiten felle kritiek op de manier van fluiten van de leidsman en lieten dat in Limburg op duidelijke wijze blijken.

Fortuna Sittard maakte er in eigen huis een fysieke wedstrijd van tegen Feyenoord, waarbij regelmatig spelers van de geel-groenen over de schreef gingen. Eén daarvan was Phillip Brittijn, die in de eerste helft van achteren hard kwam inglijden op de achillespees van Anis Hadj-Moussa. Kooij bestrafte de actie met een gele kaart, maar volgens veel supporters van Feyenoord had een andere kleur niet misstaan.

Nadat de ploeg van Robin van Persie in het tweede bedrijf op achterstand kwam, namen de frustraties over de beslissingen van Kooij alsmaar toe. De arbiter werd de nodige keren op vervelende wijze toegezongen vanuit het volgepakte uitvak: "Joey is een kankerjood", klonk het meermaals uit het bezoekersvak.

Ook op sociale media is de kritiek niet mals: "Hij maakt er weer een potje van die Joey Kooij. Totaal ongeschikt als scheidsrechter, wekelijks laat hij z'n onkunde weer zien", schrijft een kijker.