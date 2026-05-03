Sir Alex Ferguson (84) naar ziekenhuis gebracht bij Manchester United - Liverpool

3 mei 2026, 17:26
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Zorgen om de gezondheid van Sir Alex Ferguson. De iconische oud-manager van Manchester United was zondag aanwezig op Old Trafford voor de topwedstrijd tegen Liverpool, maar werd nog voor de aftrap per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ferguson, inmiddels 84 jaar, was zondag aanwezig op Old Trafford voor het competitieduel tussen Manchester United en Liverpool. De Schot maakte de aftrap echter niet mee: Engelse media melden dat hij nog voor de aftrap per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Volgens onder meer de BBC is Ferguson uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, vermoedelijk met het oog op zijn medische voorgeschiedenis. De oud-coach werd in 2018 getroffen door een hersenbloeding en vervolgens met spoed geopereerd.

Ferguson moest vervolgens lang revalideren, maar verscheen de afgelopen jaren weer regelmatig in de openbaarheid, voornamelijk bij wedstrijden van Manchester United. De Engelse grootmacht heeft nog geen officiële mededeling gedaan over de toestand van de Schotse oud-manager.

