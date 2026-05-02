NEC - Telstar gestaakt: Manschot roept spelers prompt naar binnen

2 mei 2026, 21:44   Bijgewerkt: 22:03
Jeroen Manschot legt NEC - Telstar stil
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De Eredivisie-wedstrijd tussen NEC en Telstar heeft zaterdag zo'n 25 minuten stil gelegen. Door het noodweer in Nijmegen dirigeerde scheidsrechter Jeroen Manschot alle spelers prompt naar binnen, bij een stand van 0-1 voor Telstar.

In het Goffertstadion kende het duel tussen NEC Nijmegen en Telstar een verrassende en grillige openingsfase. Al vroeg in de wedstrijd liet NEC zich gelden met een schot van afstand van Dasa, maar doelman Koeman stond paraat en voorkwam een vroege achterstand voor de bezoekers. Even later volgde een volgende waarschuwing: Linssen kreeg een uitgelezen kans om de score te openen, maar zijn poging ging rakelings naast de paal. NEC drong aan, maar vergat zichzelf te belonen.

Tegen de verhouding in sloeg Telstar vervolgens toe. Na een scherpe voorzet van Hatenboer was het Van Duijn die alert reageerde en de bal tegen de touwen werkte: 0-1. Een domper voor de thuisploeg, die tot dat moment de bovenliggende partij was, maar defensief even niet scherp genoeg bleek. Kort daarvoor had NEC-verdediger Sandler al een gele kaart ontvangen na een overtreding op Brouwer, wat de nervositeit in de defensie onderstreepte.

Alsof de achterstand nog niet genoeg was, kreeg de wedstrijd na iets meer dan een halfuur een vervelende wending. Door hevig onweer boven Nijmegen besloot de scheidsrechter het duel stil te leggen. De spelers verdwenen richting kleedkamers, terwijl de regen met bakken uit de lucht kwam. Na ongeveer 25 minuten kon het duel weer worden hervat.

NEC - Telstar

N.E.C.
21:00
Telstar
Vandaag om 21:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

