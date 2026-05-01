Raymond mens trekt boetekleed aan na rel bij Vandaag Inside van de week

De ophef rond Raymond Mens en de uitspraken van Gerard Joling heeft vrijdagavond een vervolg gekregen bij Vandaag Inside. Mens schoof opnieuw aan en gaf tekst en uitleg na de rel die ontstond na de uitzending eerder deze week.

Presentator Wilfred Genee opende de show ditmaal opvallend ingetogen. “Normaal zou ik met onzin beginnen, maar ik denk dat we nu even anders moeten starten. De grap van de week is een beetje uit de hand gelopen,” stelde hij.

Mens erkende dat de situatie hem niet in de koude kleren is gaan zitten, vooral omdat het verhaal niet alleen hemzelf betrof. “Als het alleen over mij ging, had ik er geen probleem van gemaakt,” legde hij uit. “Maar het ging over mijn vriend, die helemaal niet in dit programma wil zitten en daar ook geen behoefte aan heeft.”

Volgens Mens ontstond het verhaal doordat hij tijdens de eerdere uitzending meeging in de grappen van Joling. “Gerard ging los en ik dacht: ik beweeg gewoon mee. Dat deed ik misschien met iets te veel enthousiasme. Ik vond het gezellig en ging erin mee, maar daar had ik beter over moeten nadenken.”

De dag na de uitzending leek er aanvankelijk weinig aan de hand. “Ik hoorde er bijna niemand over. Mensen zeiden alleen: leuke tv,” aldus Mens. “Maar toen het later opnieuw werd besproken en er werd gesuggereerd dat het echt was, ontplofte het.”

Daarmee groeide een luchtig bedoelde grap uit tot een serieus misverstand. “Het is gewoon niet waar,” benadrukte Mens nogmaals. “Maar thuis werd het niet zo gewaardeerd.”

Hoewel ook Joling inmiddels contact zocht en zijn excuses aanbood, legt Mens de schuld vooral bij zichzelf. “Ik ga daarin mee en dan lijkt het alsof het echt is. Dat is mijn verantwoordelijkheid,” zei hij. “Ik had op dat moment moeten denken: misschien iets minder popiejopie en beter nadenken over wat je zegt.”

Met zijn reactie lijkt Mens de kwestie te willen afsluiten, nadat een onschuldige grap uitgroeide tot een rel die veel groter werd dan aanvankelijk gedacht.