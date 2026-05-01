Live voetbal 5

Kieft ziet de redding van de trainerscarrière van Van Persie

1 mei 2026, 21:22
Wim Kieft
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Wim Kieft is van mening dat Dick Advocaat de trainersloopbaan van Robin van Persie bij Feyenoord heeft gered. Sinds de ervaren oefenmeester de huidige hoofdtrainer van de Rotterdammers adviseert, sprokkelt de stadionclub aanzienlijk meer punten. Volgens de voormalig Oranje-international heeft de nieuwe, realistische aanpak ervoor gezorgd dat Feyenoord momenteel afkoerst op deelname aan de Champions League.

Advocaat is sinds maart als adviseur verbonden aan de club uit Rotterdam-Zuid. Zijn invloed werd volgens Kieft duidelijk zichtbaar tijdens de drie gelijke spelen tegen Ajax, FC Volendam en NEC en vooralbij de recente overwinning op FC Groningen.

Artikel gaat verder onder video

In zijn column in De Telegraaf trekt Kieft harde conclusies over het eerdere functioneren van de trainer van de Rotterdammers. "Realistisch is ook van toepassing op de benadering van Feyenoord door trainer Robin van Persie", zo schrijft de columnist. Hij stelt dat de trainer inmiddels zal beseffen dat hij bij zijn club op de verkeerde weg zat. "Een pijnlijke constatering voor Van Persie na alle ideeën en verhalen van hem over aanvallend voetbal", oordeelt Kieft. De analist waarschuwt de coach bovendien voor de toekomst: "Tenzij de veranderingen van de afgelopen weken bij Feyenoord hem niet aan het denken hebben gezet. Dan blijft hij ook in de toekomst het onheil over zich afroepen als hoofdtrainer".

Ondanks de kritiek van buitenaf lijkt de samenwerking tussen de hoofdtrainer en zijn adviseur intern goed te bevallen. Van Persie heeft in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard van komende zondag al aangegeven dat hij Advocaat graag ook volgend seizoen bij de technische staf wil houden. 

0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws