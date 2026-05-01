Kieft ziet de redding van de trainerscarrière van Van Persie

Wim Kieft is van mening dat Dick Advocaat de trainersloopbaan van Robin van Persie bij Feyenoord heeft gered. Sinds de ervaren oefenmeester de huidige hoofdtrainer van de Rotterdammers adviseert, sprokkelt de stadionclub aanzienlijk meer punten. Volgens de voormalig Oranje-international heeft de nieuwe, realistische aanpak ervoor gezorgd dat Feyenoord momenteel afkoerst op deelname aan de Champions League.

Advocaat is sinds maart als adviseur verbonden aan de club uit Rotterdam-Zuid. Zijn invloed werd volgens Kieft duidelijk zichtbaar tijdens de drie gelijke spelen tegen Ajax, FC Volendam en NEC en vooralbij de recente overwinning op FC Groningen.

In zijn column in De Telegraaf trekt Kieft harde conclusies over het eerdere functioneren van de trainer van de Rotterdammers. "Realistisch is ook van toepassing op de benadering van Feyenoord door trainer Robin van Persie", zo schrijft de columnist. Hij stelt dat de trainer inmiddels zal beseffen dat hij bij zijn club op de verkeerde weg zat. "Een pijnlijke constatering voor Van Persie na alle ideeën en verhalen van hem over aanvallend voetbal", oordeelt Kieft. De analist waarschuwt de coach bovendien voor de toekomst: "Tenzij de veranderingen van de afgelopen weken bij Feyenoord hem niet aan het denken hebben gezet. Dan blijft hij ook in de toekomst het onheil over zich afroepen als hoofdtrainer".

Ondanks de kritiek van buitenaf lijkt de samenwerking tussen de hoofdtrainer en zijn adviseur intern goed te bevallen. Van Persie heeft in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard van komende zondag al aangegeven dat hij Advocaat graag ook volgend seizoen bij de technische staf wil houden.