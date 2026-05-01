Hansi Flick en Barcelona langer met elkaar door

Hansi Flick en zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi hebben een principieel akkoord bereikt met FC Barcelona over een contractverlenging, dat met journalist Florian Pletterberg. In Catalonië ligt momenteel een nieuwe verbintenis tot medio 2029 op tafel, inclusief een optiejaar. De laatste details van de overeenkomst worden volgende week op locatie verder uitgewerkt tussen de belangenbehartiger en de clubleiding.

De Duitse oefenmeester beschikt momenteel nog over een doorlopend contract tot medio 2027, dat hij vorig jaar ondertekende. De nieuwe constructie betreft een vaste looptijd tot de zomer van 2028, met een optie voor nog een extra seizoen. Flick is zeer tevreden over het sportieve project onder leiding van president Joan Laporta en wil zijn carrière graag afsluiten bij de Spaanse grootmacht. Onder leiding van de trainer won Barcelona vorig seizoen de nationale treble en staat de ploeg momenteel op het punt om de landstitel opnieuw veilig te stellen.

Om de laatste plooien glad te strijken, wordt Zahavi volgende week in Barcelona verwacht. De goede verstandhouding tussen de zaakwaarnemer en het bestuur speelt een cruciale rol in de snelle overeenstemming over de continuïteit van de technische staf. Een officiële aankondiging vanuit de clubkanalen laat nog even op zich wachten. Barcelona heeft besloten de formele bekendmaking uit te stellen totdat het kampioenschap in La Liga een feit is.

Tijdens zijn bezoek aan Spanje zal Zahavi niet alleen het dossier van de hoofdtrainer bespreken. De zaakwaarnemer voert tegelijkertijd complexe onderhandelingen over de toekomst van Robert Lewandowski, wiens contract volgend jaar afloopt. Barcelona heeft de Poolse spits een voorstel gedaan voor een kortere verlenging tegen een aanzienlijk lager salaris.