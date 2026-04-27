Interesse laait op: Ajax - PSV bekeken door Arsenal, Chelsea en Barcelona

27 april 2026, 12:28
Mika Godts bij PSV - Ajax
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De ontwikkeling van Mika Godts valt op in de top van Europa. Zaterdag zitten tijdens Ajax – PSV scouts van in ieder geval Arsenal, Chelsea en FC Barcelona op de tribune voor de twintigjarige buitenspeler. Dat weet journalist Lentin Goodijk van Voetbal International.

Tijdens het duel tussen NAC Breda en Ajax was Godts zaterdagavond opnieuw de grote uitblinker aan de zijde van Ajax. De vleugelaanvaller leverde eerst de assist af bij de openingstreffer van Oscar Gloukh en besliste de wedstrijd vervolgens zelf met een indrukwekkende solo. Voorafgaand aan zijn doelpunt passeerde de Belgische aanvaller vijf tegenstanders. Met zijn optreden tegen de degradatiekandidaat bracht Godts zijn seizoentotaal op zestien doelpunten en dertien assists in 39 officiële wedstrijden.

Zondagochtend meldde transferjournalist Fabrizio Romano dat een zomers vertrek van Godts voor de hand ligt en dat er al wat ‘eerste contacten’ zijn gelegd. Topclubs zijn benieuwd hoe de Belg het er zaterdag van af brengt tegen landskampioen PSV. “Dit doelpunt tegen NAC gaat de wereld over en dan gaan mensen terugzoeken: oh, hij heeft er al zestien gemaakt en ook elf assists gegeven. Tegen PSV zitten Arsenal, Chelsea en FC Barcelona met een scout op de tribune”, weet Goodijk.

“Manchester United, Manchester City, Bayern München en alle andere grote clubs in Europa hebben hem op het lijstje staan”, meldt de Ajax-watcher verder. “Godts is niet alleen mooi om naar te kijken, maar heeft ook alle statistieken. Hij heeft de meeste kansen gecreëerd van alle Eredivisie-spelers, de meeste geslaagde dribbels... Op een gegeven moment kom je in een categorie van aanbiedingen die je niet meer kan afwijzen.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
  • Gisteren, 13:25
Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
29
16
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

Complete Stand

