Gert Verheyen wijst stoorzender van Oranje aan op Belgische televisie

Op de Belgische televisie is men nog niet onder de indruk van het spel van het Nederlands elftal tegen Japan. Analist Gert Verheyen is van mening dat met name de afstemming tussen en gebrekkig is.

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Summerville en Dumfries vormen zondagavond bij de WK-opener tegen Japan de tandem van Oranje op rechts. Verheyen, zelf in het verleden als aanvaller actief bij onder meer Anderlecht en Club Brugge, is van mening dat Summerville niet per se profiteert van de aanwezigheid van Dumfries. Sterker nog: volgens de analist loopt de rechtsback de rechtsbuiten vaak in de weg.

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“In de praktijk is het zo dat Dumfries in de opbouw hoger staat dan Summerville. Het is op die kant altijd twee tegen twen. Ito en Nakamura maken het hem wel moeilijk”, zegt Verheyen in de rust bij Sporza over Summerville. “Het is niet echt makkelijk om een man uit te schakelen. Daar heeft Gakpo aan de overkant ook wel last. Dus op zich is het zeker niet verkeerd.”

“Hij heeft één keer zelf buitenom kunnen gaan met een voorzet. Maar in de praktijk zie je dat als de bal aan de andere kant is, Dumfries voor de goal staat en niet Summerville”, vervolgt de analist. “Daar wel valt iets voor te zeggen, omdat Dumfries de man met de lengte is. Hij kan wel koppen. Dat zal Summerville minder eenvoudig kunnen. Maar ik zat wel te denken…”

“Ik heb ook mijn hele leven rechtsbuiten gespeeld. Ik was natuurlijk een heel ander type dan Summerville, maar ik had het niet zo prettig gevonden als ik een back had die altijd maar over me heen kwam lopen en altijd voor mij stond”, stelt Verheyen. “Je moet ook een beetje doseren, denk ik. Je moet je momenten kiezen om erover te gaan. Dumfries is er eigenlijk altijd voorbij. Op den duur is dat te voorspelbaar.”