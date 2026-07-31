Zorgen over WK 2030 na dodelijke crisis aan Spaans-Marokkaanse grens

Het WK van 2030 moet een historisch voetbalfeest worden dat Europa en Afrika dichter bij elkaar brengt. Vier jaar voor de aftrap worden in Spanje echter al serieuze vraagtekens geplaatst bij de samenwerking tussen gastlanden Spanje en Marokko. Aanleiding is de dodelijke migratiecrisis rond de Spaanse enclave Ceuta.

Ongeveer 49.000 hebben mensen geprobeerd om vanuit Marokko de grens met Ceuta over te steken. Daarbij kwamen zeker 24 mensen om het leven. De Spaanse autoriteiten versterkten vervolgens met spoed het grenshek en zetten extra eenheden van de Guardia Civil en het leger in.

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Marca-journalist Gerardo Riquelme benadrukt in een opiniestuk dat de menselijke gevolgen voorop moeten staan. “Het is in de eerste plaats een menselijke tragedie en pas daarna een probleem voor het buitenlandse beleid. Die volgorde mogen we tijdens de discussie niet uit het oog verliezen”, schrijft hij.

Tegelijkertijd weigert Riquelme de crisis als een op zichzelf staand incident te beschouwen. “Wat er in Ceuta is gebeurd, is geen meteorologisch verschijnsel”, stelt de journalist. Volgens hem ontstaan dergelijke migratiestromen niet zomaar, maar zijn ze voor een belangrijk deel afhankelijk van de bereidheid van Marokko om de eigen grens te bewaken.

WK 2030 vraagt om onderling vertrouwen

Die kwestie krijgt extra gewicht vanwege het gezamenlijke WK van Spanje, Portugal en Marokko. De organisatie van het eindtoernooi vereist verregaande samenwerking op het gebied van veiligheid, vervoer, visa en grenscontroles.

Riquelme vraagt zich daarom af hoe stevig het onderlinge vertrouwen werkelijk is wanneer het Marokkaanse migratiebeleid mogelijk kan veranderen onder invloed van diplomatieke spanningen. “Wanneer het migratiebeheer van de ene op de andere dag kan fluctueren door het politieke klimaat, is het de vraag welke garanties er bestaan voor het vertrouwen waarop het WK moet worden gebouwd."

Volgens Riquelme is het organiseren van een WK bovendien veel meer dan het bouwen van stadions en hotels. “Een gezamenlijk toernooi is een verklaring dat twee buurlanden hebben besloten elkaar te vertrouwen bij een project van gigantische omvang."

Structurele afspraken nodig vóór 2030

De journalist roept Spanje en Marokko daarom op om vóór het WK tot stabiele migratieafspraken te komen die niet afhankelijk zijn van de politieke verhoudingen van het moment.

Dat is volgens hem allereerst noodzakelijk voor de mensen die hun leven riskeren tijdens een poging om de grens over te steken. Tegelijkertijd staat ook de geloofwaardigheid van het gezamenlijke WK op het spel. “Een toernooi dat symbool wil staan voor verbondenheid, kan moeilijk worden gebouwd op een grens die om de haverklap als politiek wapen wordt gebruikt."