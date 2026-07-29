heeft tijdens de WK-finale woest voor de tv gezeten, zo laat de nieuwe spits van Feyenoord weten in gesprek met De Telegraaf. De Spanjaard ergerde zich rot aan het gedrag van Argentinië en met name van .

Spanje kroonde zich anderhalve week geleden ten koste van Argentinië tot wereldkampioen. In verlenging was het Ferran Torres die La Roja de tweede wereldtitel uit de geschiedenis bezorgde. Na afloop van de wedstrijd ging het veel over het gedrag van de Zuid-Amerikanen tijdens en na de wedstrijd.

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Ferri, die deze zomer naar Feyenoord kwam, keek de wedstrijd op tv. “Ik was helemaal niet zenuwachtig voor die finale, want ik wist dat we favoriet waren”, lacht de 21-jarige aanvaller. “Ik sta nooit fanatiek voor de tv te springen, maar ik werd wel echt woest door het gedrag van Argentinië”, gaat hij verder. “Van Leandro Paredes, ja.” Daarmee doelt hij op de misdragingen van de middenvelder na afloop, waarbij hij Eric García bij de keel greep en Gavi tegen het gras duwde. “Maar ik begrijp ook wel weer dat emotie bij het voetbal hoort.”

In de toekomst hoopt Ferri zich te kunnen ontwikkelen tot spits van het Spaanse elftal. Met zijn 1,92 meter is hij een stuk langer dan voormalig topspitsen David Villa (1,75 meter), Fernando Torres (1,86 meter) en Raúl (1,80 meter). Daardoor heeft hij ook een heel andere speelstijl. “Ik ken mijn spel. Het klopt dat weinig Spaanse spitsen die stijl hebben, maar daar kan ik niks aan veranderen. Misschien komt het er ooit in de toekomst van, want Spanje blijft mijn ultieme droom.”

Op dit moment wordt de plek in de punt van de aanval van de wereldkampioen ingevuld door Mikel Oyarzabal, die vijf keer scoorde op het WK. “Echt een geweldige speler. Dat hij het zo goed deed op het WK verraste me niet”, aldus Ferri. “Wel vind ik hem onderschat. Niet in Spanje, maar in de rest van de wereld wel. Maar hij heeft het elke wedstrijd laten zien.”