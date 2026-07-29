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Bart van Rooij voert gesprekken met Nederlandse topclub

29 juli 2026, 12:16
Bod van Wolverhampton op Van Rooij afgewezen door FC Twente
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Bart van Rooij is nadrukkelijk in beeld als nieuwe rechtsback van Ajax, zo meldt ESPN. De verdediger van FC Twente heeft zijn eerste gesprekken met de Amsterdammers inmiddels gevoerd.

Ajax is deze zomer op zoek naar een nieuwe rechtsback. De verwachting in de Johan Cruijff Arena is namelijk dat Anton Gaaei gaat vertrekken. De Deen was onlangs nog dicht bij een stap naar Eintracht Frankfurt, maar die deal ketste uiteindelijk af. Toch is er nog altijd veel interesse voor Gaaei. Mocht hij vertrekken blijft Lucas Rosa als enige optie voor de rechtsbackpositie over bij Ajax.

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Van Rooij is de afgelopen maanden ‘intensief’ gevolgd door Ajax, zo weet ESPN. In Amsterdam heeft men veel vertrouwen in de back van FC Twente, die precies zou spelen zoals Míchel dat wil zien in een rechtsback. Op dit moment houdt de transfervrije Joël Veltman zijn conditie op peil bij Ajax, maar hij zou niet in beeld zijn.

Afgelopen winter wees FC Twente nog een bod van tien miljoen euro van Wolverhampton Wanderers op Van Rooij af. Naar verluidt willen de Enschedeërs deze zomer een vergelijkbaar bedrag voor de verdediger ontvangen. Feyenoord informeerde eerder al naar zijn beschikbaarheid, maar haakte af na het horen van de vraagprijs. Ook Ajax vindt tien miljoen euro te veel voor Van Rooij, maar gaat ervan uit dat een akkoord haalbaar is.

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Heb al meerdere malen aangegeven dat al die buitenlandse spelers echt niet beter zijn dan menig Nederlandse voetballer (El Karouani, inmiddels vertrokken uit Nederland, Bart van Rooij, Mats Rots, óók niet opgepikt door de Nederlandse top, etc.) Bart van Rooij is een uitstekende rechtsback, prima leeftijd en spreekt "gewoon" Nederlands, wel zo handig m.b.t. de communicatie.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

SWVoetbal
154 Reacties
411 Dagen lid
306 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heb al meerdere malen aangegeven dat al die buitenlandse spelers echt niet beter zijn dan menig Nederlandse voetballer (El Karouani, inmiddels vertrokken uit Nederland, Bart van Rooij, Mats Rots, óók niet opgepikt door de Nederlandse top, etc.) Bart van Rooij is een uitstekende rechtsback, prima leeftijd en spreekt "gewoon" Nederlands, wel zo handig m.b.t. de communicatie.

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Bart van Rooij

Bart van Rooij
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 25 jaar (26 mei 2001)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
33
3
2024/2025
Twente
34
1
2023/2024
NEC
24
2
2022/2023
NEC
33
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Sparta
0
0
0
15
Telstar
0
0
0
16
Twente
0
0
0
17
Utrecht
0
0
0
18
Willem II
0
0
0

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