Bart van Rooij voert gesprekken met Nederlandse topclub

is nadrukkelijk in beeld als nieuwe rechtsback van Ajax, zo meldt ESPN. De verdediger van FC Twente heeft zijn eerste gesprekken met de Amsterdammers inmiddels gevoerd.

Ajax is deze zomer op zoek naar een nieuwe rechtsback. De verwachting in de Johan Cruijff Arena is namelijk dat Anton Gaaei gaat vertrekken. De Deen was onlangs nog dicht bij een stap naar Eintracht Frankfurt, maar die deal ketste uiteindelijk af. Toch is er nog altijd veel interesse voor Gaaei. Mocht hij vertrekken blijft Lucas Rosa als enige optie voor de rechtsbackpositie over bij Ajax.

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Van Rooij is de afgelopen maanden ‘intensief’ gevolgd door Ajax, zo weet ESPN. In Amsterdam heeft men veel vertrouwen in de back van FC Twente, die precies zou spelen zoals Míchel dat wil zien in een rechtsback. Op dit moment houdt de transfervrije Joël Veltman zijn conditie op peil bij Ajax, maar hij zou niet in beeld zijn.

Afgelopen winter wees FC Twente nog een bod van tien miljoen euro van Wolverhampton Wanderers op Van Rooij af. Naar verluidt willen de Enschedeërs deze zomer een vergelijkbaar bedrag voor de verdediger ontvangen. Feyenoord informeerde eerder al naar zijn beschikbaarheid, maar haakte af na het horen van de vraagprijs. Ook Ajax vindt tien miljoen euro te veel voor Van Rooij, maar gaat ervan uit dat een akkoord haalbaar is.