Abdellah Ouazane kijkt ogen uit op de training: 'Als je ziet hoe scherp hij is...'

is in korte tijd onder de indruk geraakt van . De 17-jarige middenvelder toont zich in de voorbereiding voor het eerst bij Ajax 1, terwijl de 23-jarige spits onlangs voor 19,9 miljoen euro overkwam van Al-Hilal. Zondag maakte Leonardo zijn officieuze debuut in de oefenwedstrijd tegen Burnley.

Leonardo deed een helft mee, maar kon zich niet laten gelden en had slechts elf balcontacten. Toch heeft Ouazane op de training al voldoende gezien. “Van de week hadden we een afwerkoefening en als je ziet hoe scherp hij is voor de goal… Ook al raakt hij een bal iets minder, dan valt hij er alsnog in!”, vertelt hij aan Voetbal International.

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“Ik denk dat Leo ons als team kan helpen met zijn doelpunten. Hij is ook sterk, misschien niet zo lang, maar hij is wel echt balvast. Dus ik ben benieuwd wat hij gaat laten zien!”, vervolgt de jongeling. “Iedereen helpt hem, hij heeft Brazilianen om hem heen, met Lucas Rosa en Caio Henrique, dus hij voelt zich denk ik wel thuis in het team.”

Volgens trainer Míchel is het voor Leonardo vooral belangrijk om ritme te krijgen. “Het heeft best een tijdje geduurd voordat de transfer van Marcos was afgerond en in die periode heeft hij niet kunnen trainen, dus we moeten geduldig blijven en zijn minuten opbouwen, want hij moet niet geblesseerd raken.” De Spanjaard noemt Leonardo een ‘heel intelligente speler in de final third’. “Hij is op elk moment een gevaar voor het doel van de tegenstander.”