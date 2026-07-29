Zidane weigert 30-jarige deal te beëindigen nu hij bondscoach van Frankrijk is

De aanstelling van Zinédine Zidane als bondscoach van Frankrijk zorgt direct voor een opvallend conflict. De Franse voetbalbond heeft een kledingcontract met Nike, terwijl Zidane al ongeveer dertig jaar persoonlijk verbonden is aan concurrent Adidas. Beide partijen benadrukken dat de afspraken elkaar niet in de weg zitten.

“Een levenslang contract met Adidas? Nee, dat bestaat niet. Ik heb een contract met Adidas, maar dat verandert niets. Adidas zal zich niet met het Franse elftal bemoeien, maar ik ga mijn sponsor van de afgelopen dertig jaar ook niet verlaten”, legde Zidane tijdens zijn presentatie uit.

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Bondsvoorzitter Philippe Diallo verduidelijkte de constructie. “Wanneer de bondscoach bij het Franse elftal is, draagt hij Nike. Buiten zijn werkzaamheden als bondscoach is hij vrij om te doen wat hij wil”, aldus de bestuurder.

Zidane tekende een contract voor vier jaar en blijft in principe tot en met het WK van 2030 aan. Hij volgt Didier Deschamps op, die bijna veertien jaar leidinggaf aan Les Bleus. De oud-trainer van Real Madrid wees naar eigen zeggen jarenlang aanbiedingen van clubs af om op deze functie te wachten.

“Ik heb de afgelopen vier of vijf jaar aanbiedingen gekregen, maar die allemaal afgeslagen voor het Franse elftal. Dit was het enige wat ik wilde”, vertelde Zidane. “Ik heb vier of vijf jaar op deze dag gewacht. Ik ben geëmotioneerd en ontzettend gelukkig.”

De nieuwe bondscoach wil voortbouwen op de successen van Deschamps, maar wel met een eigen speelwijze. “Didier is Didier, Laurent Blanc was Laurent Blanc en Zizou is Zizou. Ik ga doen wat ik kan en wat ik ken.”

Zidane kiest daarbij grotendeels voor zijn vertrouwde staf van Real Madrid. Ook benadrukte hij dat aanvallend voetbal belangrijk wordt. Zijn eerste wedstrijd als bondscoach is op 25 september tegen Turkije in de Nations League.