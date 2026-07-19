Live voetbal

Franse sterspeler barst in tranen uit na troostfinale: ‘Kan eigen fouten niet vergeven’

19 juli 2026, 11:09
Mbappé, Koundé, Dembélé en Olise vieren een treffer bij Frankrijk - Irak
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

Michael Olise hield het na afloop van de troostfinale tussen Frankrijk en Engeland (4-6) niet droog, zo weet L’Équipe. De assistkoning van het WK miste meerdere grote kansen in de strijd om het brons en na afloop gaf hij zichzelf de schuld van de nederlaag.

De troostfinale tussen Frankrijk en Engeland was sensationeel. De ploeg van Thomas Tuchel stond bij rust met 0-4 voor, maar in de eerste twintig minuten na de pauze kwam Frankrijk terug naar 3-4. Les Bleus gingen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar zagen Engeland in de slotfase uiteindelijk vanaf elf meter uitlopen naar 3-5. Beide ploegen scoorden vervolgens ook nog een keer in de blessuretijd.

Artikel gaat verder onder video

Bij Frankrijk was het vooral Olise die zeer ongelukkig was in zijn afronding. De in Londen geboren spelmaker gaf weliswaar twee assists op Kylian Mbappé, maar miste ook meerdere opgelegde kansen bij een 3-4 tussenstand. Volgens L’Équipe zat de speler van Bayern München na afloop van de wedstrijd huilend in de kleedkamer van Frankrijk.

“Hij gaf zichzelf de schuld van het missen van twee uitgelezen kansen”, weet de sportkrant. “Op dat moment stonden Les Bleus met 3-4 achter en zijn twee schoten naast het doel hadden de wedstrijd een andere wending kunnen geven.” L’Équipe haalt aan dat Didier Deschamps Olise na de wedstrijd heeft moeten troosten. De aanvaller wist op het WK geen een keer het net vinden, maar leverde wel zeven assists af. Daarmee brak hij het record van Pelé, die in 1970 zes keer aangever was.

➡️ Meer WK nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ayyoub Bouaddi en Cody Gakpo bij Nederland - Marokko

Daryl Janmaat: ‘Nederland heeft een veel beter elftal dan Marokko’

  • do 16 juli, 10:55
  • 16 jul. 10:55
  • 7
Pedro Porro Frankrijk Spanje

Topfavoriet Frankrijk uitgeschakeld: Spanje bereikt WK-finale

  • di 14 juli, 23:00
  • 14 jul. 23:00
  • 6
Arman Avsaroglu Frankrijk Engeland

Arman Avsaroglu spreekt één naam compleet verkeerd uit bij Frankrijk - Engeland

  • Gisteren, 23:26
  • Gisteren, 23:26
  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Frankrijk - Engeland

4 - 6
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Michael Olise

Michael Olise
Bayern München
Team: FC Bayern
Leeftijd: 24 jaar (12 dec. 2001)
Positie: AM (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
FC Bayern
-
-
2025/2026
FC Bayern
32
15
2024/2025
FC Bayern
34
12
2023/2024
Palace
19
10

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
3
8
9
2
Noorwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws