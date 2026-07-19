Franse sterspeler barst in tranen uit na troostfinale: ‘Kan eigen fouten niet vergeven’

hield het na afloop van de troostfinale tussen Frankrijk en Engeland (4-6) niet droog, zo weet L’Équipe. De assistkoning van het WK miste meerdere grote kansen in de strijd om het brons en na afloop gaf hij zichzelf de schuld van de nederlaag.

De troostfinale tussen Frankrijk en Engeland was sensationeel. De ploeg van Thomas Tuchel stond bij rust met 0-4 voor, maar in de eerste twintig minuten na de pauze kwam Frankrijk terug naar 3-4. Les Bleus gingen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar zagen Engeland in de slotfase uiteindelijk vanaf elf meter uitlopen naar 3-5. Beide ploegen scoorden vervolgens ook nog een keer in de blessuretijd.

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Bij Frankrijk was het vooral Olise die zeer ongelukkig was in zijn afronding. De in Londen geboren spelmaker gaf weliswaar twee assists op Kylian Mbappé, maar miste ook meerdere opgelegde kansen bij een 3-4 tussenstand. Volgens L’Équipe zat de speler van Bayern München na afloop van de wedstrijd huilend in de kleedkamer van Frankrijk.

“Hij gaf zichzelf de schuld van het missen van twee uitgelezen kansen”, weet de sportkrant. “Op dat moment stonden Les Bleus met 3-4 achter en zijn twee schoten naast het doel hadden de wedstrijd een andere wending kunnen geven.” L’Équipe haalt aan dat Didier Deschamps Olise na de wedstrijd heeft moeten troosten. De aanvaller wist op het WK geen een keer het net vinden, maar leverde wel zeven assists af. Daarmee brak hij het record van Pelé, die in 1970 zes keer aangever was.