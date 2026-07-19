Live voetbal

Donald Trump zorgt voor enorme chaos, vlak voor WK-finale

19 juli 2026, 19:49
Donald Trump
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Dat de Amerikaanse president Donald Trump zondagavond aanwezig is bij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië, heeft grote gevolgen voor de aanwezige supporters. Sommige fans moeten uren wachten om het stadion binnen te komen.

Trump bezoekt zondagavond de WK-finale in New York en is daarmee voor het eerst tijdens dit toernooi aanwezig bij een wedstrijd. Zijn komst heeft echter grote gevolgen voor de duizenden supporters die het duel live willen bijwonen. Dat meldt de BBC. Vanwege de aanwezigheid van de Amerikaanse president is de beveiliging fors opgeschroefd. De United States Secret Service heeft de beveiliging rondom het duel overgenomen, waardoor supporters veel langer moeten wachten voordat zij het stadion in mogen. Volgens de BBC lopen de wachttijden voor sommige fans op tot twee uur.

Volg hier live de WK-finale tussen Spanje en Argentinië:

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Verslaggever Jeroen Grueter van de NOS bevestigt het beeld dat door de BBC wordt geschetst. "Het stadion zit nog láng niet vol, dat heeft alles te maken met een enórme chaos buiten de poorten. Het is eigenlijk geen doen om binnen te komen. Hoogste veiligheidscategorie door alle hoogwaardigheidsbekleders die straks aanwezig zullen zijn."

Volgens de BBC zorgen de lange wachtrijen niet voor uitstel van de aftrap. De WK-finale begint vooralsnog gewoon volgens schema.

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vleermuis
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

vleermuis
656 Reacties
1.392 Dagen lid
1.612 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

kom om op man ik heb me leplazerus gezopen om t vriendschappelijk te houden

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