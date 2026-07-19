Donald Trump zorgt voor enorme chaos, vlak voor WK-finale

Dat de Amerikaanse president Donald Trump zondagavond aanwezig is bij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië, heeft grote gevolgen voor de aanwezige supporters. Sommige fans moeten uren wachten om het stadion binnen te komen.

Trump bezoekt zondagavond de WK-finale in New York en is daarmee voor het eerst tijdens dit toernooi aanwezig bij een wedstrijd. Zijn komst heeft echter grote gevolgen voor de duizenden supporters die het duel live willen bijwonen. Dat meldt de BBC. Vanwege de aanwezigheid van de Amerikaanse president is de beveiliging fors opgeschroefd. De United States Secret Service heeft de beveiliging rondom het duel overgenomen, waardoor supporters veel langer moeten wachten voordat zij het stadion in mogen. Volgens de BBC lopen de wachttijden voor sommige fans op tot twee uur.

Volg hier live de WK-finale tussen Spanje en Argentinië:

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Verslaggever Jeroen Grueter van de NOS bevestigt het beeld dat door de BBC wordt geschetst. "Het stadion zit nog láng niet vol, dat heeft alles te maken met een enórme chaos buiten de poorten. Het is eigenlijk geen doen om binnen te komen. Hoogste veiligheidscategorie door alle hoogwaardigheidsbekleders die straks aanwezig zullen zijn."

Volgens de BBC zorgen de lange wachtrijen niet voor uitstel van de aftrap. De WK-finale begint vooralsnog gewoon volgens schema.