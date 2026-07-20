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Rudi Garcia sneuvelt als bondscoach van België, Nederlander in beeld als opvolger

20 juli 2026, 15:44
Rudi Garcia van België
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Rudi Garcia en de Belgische voetbalbond hebben besloten om zijn aflopende contract als bondscoach van België niet te verlengen. Volgens De Telegraaf ziet men bij de KBVB Mark van Bommel als de geschikte man om de functie over te nemen.

Garcia werd begin 2025 aangesteld als bondscoach van België. Op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten kenden onze zuiderburen een lastig begin van het toernooi met gelijke spelen tegen Egypte (1-1) en Iran (0-0). Door een 5-1 zege op Nieuw-Zeeland ging België echter alsnog door als groepswinnaar. Na een miraculeuze ontsnapping in de zestiende finale tegen Senegal (3-2) en een mooie overwinning op de VS (4-1) ging België er in de kwartfinale uit tegen de uiteindelijke kampioen Spanje: 2-1.

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Daags na de finale van het WK heeft de KBVB bekendgemaakt dat het aflopende contract van Garcia niet zal worden verlengd. De Belgische bond hoopt echter niet al te lang zonder bondscoach te zitten. Volgens De Telegraaf is Van Bommel serieus in beeld om het stokje bij De Rode Duivels over te nemen. De oud-middenvelder zou zelf niet willen reageren op de interesse, maar meerdere bronnen laten aan de krant weten dat het waar is.

Van Bommel zit inmiddels al twee jaar zonder werk als trainer. De voormalig international kende een goede periode bij Royal Antwerp, waar hij in seizoen 2022/23 zowel de landstitel als de Belgische beker wist te winnen. Enkele maanden later volgde ook de Belgische supercup. Na zijn vertrek uit Antwerpen werd Van Bommel met meerdere clubs in verband gebracht, maar een nieuwe uitdaging vond hij nog niet. Mogelijk komt die er nu dus in de vorm van de Belgische nationale ploeg.

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Rudi Garcia

Rudi Garcia
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (20 feb. 1964)

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep G
GS
DS
PT
1
België
3
4
5
2
Egypte
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Nieuw-Zeeland
3
-6
1

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