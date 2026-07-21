Blijft Joris Kramer bij Go Ahead Eagles? Dit is de stand van zaken

Go Ahead Eagles doet er alles aan om voor de club te behouden. De verdediger staat open voor een stap hogerop, maar de Deventer club heeft duidelijke afspraken met hem gemaakt. Directeur Jan Willem van Dop geeft uitleg over de huidige stand van zaken.

Hoewel de 29-jarige Kramer het uitstekend naar zijn zin heeft in De Adelaarshorst, staat de centrale verdediger ervoor open om deze zomer een stap hogerop te maken. Dat is niet vreemd, gezien zijn sterke prestaties in het shirt van Go Ahead Eagles. Een vertrek zou echter een flinke aderlating zijn voor de rood-gelen. Daarom doet de club uit Overijssel er momenteel alles aan om Kramer binnenboord te houden. Maar gaat dat lukken?

FC Groningen, Turkse club

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In het programma De Oosttribune van RTV Oost gaat Van Dop uitgebreid in op de situatie. "De nieuwe trainer (Joseph Oosting, red.) wil hem er ook echt bijhouden. We doen er alles aan om hem te houden. Of er veel geïnformeerd wordt naar hem? Het eerste contact werd natuurlijk gelegd door FC Groningen", doelt Van Dop op het bod dat door de Trots van het Noorden werd uitgebracht op de verdediger uit Heiloo. "Dat hebben we afgewezen. Vervolgens hebben we wel met Joris Kramer de afspraak gemaakt dat hij tot 1 augustus de tijd krijgt, mocht Ajax, Feyenoord, PSV, AZ of een buitenlandse club komen. En dan moet ook nog eens het bod goed zijn."

Van Dop vervolgt: "Sinds dat moment is er één Turkse club geweest die een bod heeft neergelegd dat niet respectvol was. Daar hebben we niet eens op gereageerd. Dat is het op dit moment. We willen hem dit seizoen houden!"

Robin Pröpper?

Mocht Kramer alsnog vertrekken uit Deventer, dan zal technisch manager Marc van Hintum op zoek moeten naar een vervanger. De naam van FC Twente-verdediger Robin Pröpper valt de laatste tijd geregeld in het geruchtencircuit, al zei Van Dop bij RTV Oost niet op de hoogte te zijn van die link. Gezien de samenwerking tussen Pröpper en Joseph Oosting bij FC Twente, de leiderschapskwaliteiten én de ervaring van de verdediger, zou hij wel een logisch doelwit zijn voor Go Ahead Eagles als Kramer alsnog vertrekt.

Go Ahead wil nieuwe aanvallers

Naast dat er mogelijk een opvolger voor Kramer moet komen, hoopt trainer Joseph Oosting op nieuwe aanvallers. In gesprek met De Stentor laat de oefenmeester van de club uit Deventer dat hij vindt dat Go Ahead Eagles in deze linie nog wat mist: „Ik vind wel dat we nog wat diepte missen in de voorhoede. Dat heb ik geanalyseerd uit de wedstrijden van vorig jaar en daar willen wij een stap in maken. Ik vind dat we absolute snelheid nodig hebben. Ik sta open voor iedere goede speler die ons kan versterken.”