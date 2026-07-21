Kassa rinkelt: eindelijk lonkt een toptransfer bij FC Utrecht

FC Utrecht lijkt spoedig een flinke transfersom te kunnen bijschrijven. staat volgens De Telegraaf op het punt terug te keren naar zijn vaderland Spanje. Met de verkoop van de 23-jarige rechtsbuiten zou een bedrag van ongeveer drie tot vier miljoen euro gemoeid zijn. Het is nog niet duidelijk om welke club het gaat.

Een vertrek van Rodríguez komt voor FC Utrecht niet ongelegen. De Domstedelingen beschikken over meerdere spelers voor de rechterflank en kunnen tegelijkertijd een aanzienlijke winst boeken op de aanvaller, die pas een jaar geleden definitief werd overgenomen van Celta de Vigo.

FC Utrecht kan fors verdienen aan Rodríguez

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Rodríguez streek in de zomer van 2024 aanvankelijk op huurbasis neer in Utrecht. Na zijn eerste seizoen besloot de club hem voor 1,25 miljoen euro definitief vast te leggen. Bij een transfer van drie tot vier miljoen euro ontvangt FC Utrecht naar verwachting ongeveer drie keer het eerder betaalde bedrag.

De voormalig Spaans jeugdinternational kwam tot dusver 64 keer in actie voor de club. Daarin was hij goed voor vijftien doelpunten en vier assists. Zijn meest recente seizoen verliep echter moeizaam. Rodríguez scoorde in de Europa League tegen Real Betis en FC Porto, maar kwam in de competitie tot drie treffers in 24 wedstrijden.

Daarnaast kampte de aanvaller aan het begin van het seizoen enkele maanden met een hardnekkige beenblessure. In februari verloor hij zijn basisplaats aan Ángel Alarcón, terwijl hij tegen Feyenoord ook nog een rode kaart kreeg.

In maart sloeg opnieuw het noodlot toe. Rodríguez kwam tijdens een training verkeerd neer nadat hij had gescoord en liep daarbij een zware knieblessure op. Hij moest de rest van het seizoen missen, al was de verwachting dat hij aan het begin van de nieuwe jaargang weer inzetbaar zou zijn.

De rechtsbuitenpositie blijft ook zonder Rodríguez ruim bezet. FC Utrecht lichtte deze zomer voor twee miljoen euro de optie in het huurcontract van Alarcón, die daardoor tot medio 2029 vastligt. Ook Adrian Blake kan vanaf rechts spelen. Bovendien kwam de negentienjarige Duitse aanvaller Emmanuel Chigozie Owen over van Bayer Leverkusen.

Miliano Jonathans staat eveneens onder contract, maar de voormalig speler van Vitesse is nog langere tijd uitgeschakeld door een kruisbandblessure.

Transfer biedt financiële verlichting

De mogelijke verkoop van Rodríguez zou FC Utrecht de gewenste financiële ruimte opleveren. De club begroot ieder jaar ongeveer 7,5 miljoen euro aan transferinkomsten, maar slaagde er afgelopen seizoen niet in een grote uitgaande transfer af te ronden. Het ontstane tekort werd vervolgens aangevuld door de aandeelhouders.