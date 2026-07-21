Anthony Taylor zet punt achter glansrijke scheidsrechterscarrière

Scheidsrechter Anthony Taylor heeft per direct een punt achter zijn loopbaan gezet. Na een carrière van ruim twintig jaar en in totaal 831 officiële wedstrijden in het professionele voetbal, vindt de Engelsman het tijd om te stoppen. De achtste finale tussen Spanje en Portugal op het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten was zijn allerlaatste optreden.

De beslissing om te stoppen komt voort uit de constante publieke belangstelling en de immense druk die bij het vak komen kijken. "Fungeren op het hoogste niveau was een enorm voorrecht, maar de druk is intens en de controle is constant", zo laat de arbiter weten in een verklaring. "Het is nu het juiste moment om een stap opzij te doen en uit te kijken naar de overgang naar het volgende hoofdstuk van mijn carrière".

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In het Engelse profvoetbal was Taylor decennialang een vaste waarde, gedurende zestien seizoenen in de Premier League had hij de leiding over 432 wedstrijden. Afgelopen seizoen was hij zelfs de meest actieve scheidsrechter in de Engelse topcompetitie. Daarnaast floot hij alle grote nationale bekerfinales, waarbij hij geschiedenis schreef door als eerste scheidsrechter sinds 1901 twee FA Cup-finales te leiden.

Naast zijn binnenlandse successen stond de 47-jarige arbiter veertien jaar op de internationale lijst van de FIFA. In die periode was hij actief op liefst vier grote eindtoernooien voor landenteams en leidde hij 163 internationale ontmoetingen. Zijn afscheidswedstrijd vond eerder deze maand plaats, toen hij zag hoe de Spanjaarden met 1-0 te sterk waren voor Portugal. Bij dit laatste duel werd hij, net als zo vaak, bijgestaan door zijn vaste grensrechters Gary Beswick en Adam Nunn.

In zijn afscheidswoorden richtte de Engelsman zich speciaal tot zijn trouwe team en zijn naasten. "Ik wil mijn diepste dankbaarheid uitspreken aan mijn twee assistenten Gary en Adam, mijn collega-scheidsrechters en iedereen die met het spel verbonden is voor al hun steun door de jaren heen", aldus de vertrekkende arbiter. "Het belangrijkste is dat ik mijn familie en vrienden wil bedanken voor hun niet-aflatende steun tijdens de immense offers die deze carrière heeft geëist."