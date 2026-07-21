Modrić gaat nog even door: Kroatisch icoon bereikt mondeling akkoord

Luka Modrić heeft een mondeling akkoord bereikt met AC Milan over een nieuw contract. De veertigjarige middenvelder zet definitief geen punt achter zijn loopbaan en heeft formeel groen licht gekregen van de clubleiding om zijn verblijf in Milaan te verlengen. De Kroaat sprak in de aanloop naar dit besluit ook al met Rúben Amorim, de kersverse hoofdtrainer van de Rossoneri.

Op papier is de routinier momenteel een transfervrije speler, aangezien zijn eerdere contract eind juni afliep. Vorig seizoen kwam hij tot 34 optredens in de Serie A. Daarin was de rechtspoot goed voor twee doelpunten en drie assists. Ondanks zijn leeftijd speelde hij een centrale rol in het elftal dat als vijfde eindigde in de Italiaanse competitie.

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Hoewel de club de contractverlenging nog niet officieel wereldkundig maakte, is de formele aankondiging aanstaande. De verwachting is dat de ex-speler van Real Madrid aanstaande woensdag de benodigde documenten ondertekent. Hij geniet momenteel nog van een vakantie na zijn deelname aan het WK, maar zal zich daarna voor nog eens een jaar aan de club verbinden.

De beslissing van de spelmaker om door te gaan volgt na directe gesprekken met Amorim. De Portugese trainer is momenteel op trainingscomplex Milanello bezig om een nieuw tactisch concept in te slijpen. Modrić past in de plannen van de nieuwe technische man, die na een teleurstellend seizoen zonder Champions League-kwalificatie de taak heeft gekregen om de ploeg opnieuw op te bouwen. Om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de speelminuten onder Amorim, heeft hij tevens een ingrijpend besluit genomen over zijn interlandcarrière. De Kroatische legende is van plan om in oktober definitief te stoppen als international. Op die manier kan de middenvelder zijn volledige focus verleggen naar zijn laatste contractjaar.