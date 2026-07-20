Opvallende beelden van Argentinië-verdediger gaan viraal na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië (1-0). De verdediger lijkt de Amerikaanse president Donald Trump bewust voorbij te lopen tijdens de medailleceremonie.

Argentinië verloor zondagavond na verlenging de WK-finale van Spanje. Na afloop kregen de Argentijnen uit handen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino hun zilveren medaille. Trump stond naast de FIFA-preses en schudde alle spelers de hand.

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Bij Romero gebeurde echter iets opvallends. De centrumverdediger van Tottenham Hotspur nam zijn medaille in ontvangst van Infantino, maar liep vervolgens langs Trump heen zonder hem aan te kijken of een hand te geven. Vervolgens schudde hij wél de handen van de overige prominenten in de rij.

Romero was de enige speler van zowel Spanje als Argentinië die de Amerikaanse president geen hand gaf. Ook alle leden van het arbitrageteam schudden Trump wel de hand.

Bekijk hieronder beelden van het fragment: