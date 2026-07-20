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Één speler weigert Trump een hand te geven na WK-finale

20 juli 2026, 01:01
Lionel Messi en Donald Trump
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Opvallende beelden van Argentinië-verdediger Cristian Romero gaan viraal na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië (1-0). De verdediger lijkt de Amerikaanse president Donald Trump bewust voorbij te lopen tijdens de medailleceremonie.

Argentinië verloor zondagavond na verlenging de WK-finale van Spanje. Na afloop kregen de Argentijnen uit handen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino hun zilveren medaille. Trump stond naast de FIFA-preses en schudde alle spelers de hand.

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Bij Romero gebeurde echter iets opvallends. De centrumverdediger van Tottenham Hotspur nam zijn medaille in ontvangst van Infantino, maar liep vervolgens langs Trump heen zonder hem aan te kijken of een hand te geven. Vervolgens schudde hij wél de handen van de overige prominenten in de rij.

Romero was de enige speler van zowel Spanje als Argentinië die de Amerikaanse president geen hand gaf. Ook alle leden van het arbitrageteam schudden Trump wel de hand.

Bekijk hieronder beelden van het fragment:

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Spanje - Argentinië

1 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Cristian Romero

Cristian Romero
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 28 jaar (27 apr. 1998)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spurs
23
4
2024/2025
Spurs
18
1
2023/2024
Spurs
33
5
2022/2023
Spurs
25
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep H
GS
DS
PT
1
Spanje
3
5
7
2
Kaapverdië
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saoedi-Arabië
3
-4
2

Complete Stand

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