Het Nederlands elftal werd op het WK in de zestiende finale na strafschoppen uitgeschakeld door Marokko. Desondanks is Daryl Janmaat van mening dat de selectie van Oranje sterker is dan die van de Atlasleeuwen, zo laat hij weten in gesprek met Sander Kamphof van FCUpdate. De oud-verdediger wijt de uitschakeling aan de tactiek van Ronald Koeman.

Voor Oranje kwam het WK eind juni vroegtijdig ten einde toen Marokko in de zestiende finale beter bleek in het nemen van strafschoppen. De ploeg van Koeman, die daags na de wedstrijd opstapte als bondscoach, wist geen vuist te maken tegen de Noord-Afrikanen. Janmaat geeft aan het een ‘teleurstellende’ wedstrijd te vinden. “Ook de wijze waarop ze voor de dag kwamen: heel defensief, weinig initiatief en weinig van de eigen kracht uitgaan. Ik vind dat ze zich te veel aanpasten aan Marokko”, aldus Janmaat.

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De 34-voudig international wijst als voorbeeld naar de achtste finale tussen Canada en Marokko. “De eerste helft zijn ze daar gewoon onder druk gezet en hadden ze het lastig. Dan praat je over Canada”, uit Janmaat zijn frustratie over de speelwijze van Oranje. “Ik denk dat wij alsnog een beter elftal hebben dan Marokko. Wij zijn die wedstrijd, denk ik, met te veel respect voor ze aangegaan. Dat is zonde.”

Janmaat gaf eerder al aan Nederland beter te vinden dan Marokko. “En daar blijf ik nog steeds bij. Natuurlijk hebben ze spelers als Ismael Saibari, die jonge middenvelder die eventueel naar Manchester City kan (Ayyoub Bouaddi, red.) en Achraf Hakimi. Ze hebben echt een paar hele goede spelers. Maar in het algemeen, zeker over de breedte, denk ik dat Nederland een veel beter elftal heeft dan Marokko”, blijft Janmaat bij zijn punt. “We hebben meer individuele kwaliteit en ik denk dat het puur aan onszelf heeft gelegen. Alle credits aan Marokko, want die hebben gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld en een heel goed toernooi gehad. Maar als je die wedstrijd gewoon ingaat om te winnen… Ik vond vanaf het begin dat we dat niet deden en uiteindelijk heb je verdiend verloren.”