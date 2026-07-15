Iker Casillas spreekt uitgebreid over Nederland: 'Toen Arjen Robben op me afkwam...'

Iker Casillas hoeft niet lang na te denken als hem wordt gevraagd naar het belangrijkste moment uit zijn imposante loopbaan. De voormalig doelman van Spanje wijst direct naar de WK-finale van 2010 tegen Nederland, waarin hij Arjen Robben van scoren afhield. Volgens de Spaanse legende bepaalde dat ene duel uiteindelijk de uitkomst van de eindstrijd.

Het moment staat nog altijd op zijn netvlies. Wesley Sneijder stuurde Robben met een perfecte dieptepass alleen op Casillas af, terwijl de Spaanse defensie volledig was verrast. De Oranje-aanvaller leek op weg naar de openingstreffer, maar stuitte op de doelman. Casillas weet nog precies wat er door hem heen ging toen Robben op hem afstormde, vertelt hij aan L'Équipe.

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"Toen ik Robben op me af zag komen, dacht ik alleen maar: 'Blijf overeind, blijf overeind, blijf overeind, blijf overeind'. Uiteindelijk dook ik naar de bal, omdat ik ervan uitging dat hij me zou passeren", blikt Casillas terug. "Van alle mogelijkheden die hij had, koos Robben precies de verkeerde. Echt, als hij daar had gescoord, dan was die finale waarschijnlijk heel anders afgelopen."

Spanje trok uiteindelijk pas na verlenging met 1-0 aan het langste eind dankzij de treffer van Andrés Iniesta. Het daaropvolgende feest zal hij nooit meer zal vergeten.

"Na de wedstrijd vierden we anderhalf uur feest op het veld van Soccer City en daarna ging het in de kleedkamer gewoon door. Vervolgens stapten we in het vliegtuig naar Spanje, dronken we champagne en ging het feest de hele nacht verder. We beseften eigenlijk nog niet goed wat we hadden bereikt", aldus de inmiddels 45-jarige oud-keeper.

"Pas toen we na bijna twaalf uur zonder slaap op het vliegveld van Madrid aankwamen, drong het echt tot ons door. Daarna reden we zes of zeven uur met de bus door de stad. Het was ongelooflijk en prachtig om te zien hoe het hele land feestvierde en zich achter ons schaarde. Die Spaanse trots kwam helemaal terug."

Afstraffing door Nederland in 2014 blijft hangen

Waar de finale van 2010 een hoogtepunt vormde, noemt Casillas de openingswedstrijd van het WK 2014 tegen Nederland juist als de meest pijnlijke nederlaag uit zijn carrière. Spanje ging destijds met liefst 1-5 onderuit.

"Dat was echt een keiharde klap voor die ploeg. Zeker als je bedenkt wat we daarvoor allemaal hadden bereikt. We stonden met 1-0 voor, kregen vlak voor rust nog een enorme kans en daarna maakten zij gelijk. In de tweede helft stortte alles volledig in."

Die nederlaag bleek het begin van een dramatisch toernooi voor de titelverdediger. "Vanaf dat moment werd ons WK één grote ramp. Ik vind nog altijd dat die generatie een veel mooier afscheid van het wereldtoneel had verdiend."