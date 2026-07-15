Buitenlandse media concluderen massaal hetzelfde na Frankrijk-Spanje

Frankrijk beschikte dit WK over een aanval waar iedere tegenstander van droomde, maar tegen Spanje werd pijnlijk duidelijk dat individuele klasse niet altijd opgewassen is tegen een perfect georganiseerd elftal. De internationale media zijn het na de halve finale in Dallas opvallend eens: Spanje won niet alleen met 2-0, maar gaf de Franse sterrenploeg vooral een tactische masterclass.

De conclusie die in vrijwel alle buitenlandse analyses terugkomt, is dat Spanje het gevaarlijkste wapen van Frankrijk volledig wist uit te schakelen. Waar de ploeg van Didier Deschamps eerder in het toernooi indruk maakte met de snelheid en creativiteit van spelers als Kylian Mbappé, Michael Olise en Ousmane Dembélé, bleef daar tegen de Europese kampioen weinig van over.

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Dat is de rode draad in de reacties uit het buitenland. L'Équipe spreekt van een Frankrijk dat op alle vlakken werd overklast en zag dat de ploeg "nooit echt een wedstrijd wist te maken". Volgens de Franse krant was er tijdens grote delen van de wedstrijd zelfs het ongemakkelijke gevoel dat Spanje de controle volledig in handen had en dat Frankrijk geen moment een antwoord vond op de dominantie van de tegenstander. "Tegen de controle van Spanje leek er nooit echt een wedstrijd te ontstaan. Frankrijk had de individuele kwaliteiten om gevaarlijk te worden, maar werd verstikt door een tegenstander die op ieder moment wist waar de vrije ruimtes lagen."

Ook The Guardian trekt een vergelijkbare conclusie. Volgens de Britse krant was de halve finale uiteindelijk "een overwinning van functie boven vorm": Spanje had misschien minder opvallende sterren op papier, maar beschikte over een machine waarin iedere speler zijn rol perfect uitvoerde. "De magie van Lamine Yamal en de creativiteit van Dani Olmo waren zichtbaar, maar het was vooral het collectief dat Frankrijk overspoelde. De Franse aanval, die eerder het toernooi had gedomineerd, veranderde tegen Spanje in losse onderdelen die niet meer samenwerkten."

De BBC zag dat Spanje de Franse aanvallers voortdurend dwong om op plekken aan de bal te komen waar ze nauwelijks gevaar konden stichten. Vooral Mbappé werd nauwelijks bereikt in kansrijke situaties, terwijl ook Olise en Dembélé nauwelijks ruimte kregen om hun individuele acties te maken. "Frankrijk had een elftal gebouwd rondom aanvallende explosiviteit, maar Spanje zorgde ervoor dat die kwaliteiten nooit volledig zichtbaar werden. De gevaarlijkste spelers kregen de bal niet op de plekken waar ze het verschil konden maken."

Ook de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport zag een tactische nederlaag voor Frankrijk. Volgens de krant raakte de ploeg steeds verder verstrikt in het Spaanse web, waarbij het middenveld van Spanje de controle volledig overnam. "Het leek alsof Frankrijk gevangen zat in een systeem waar het geen uitweg uit vond. Spanje bepaalde het tempo, controleerde de ruimtes en maakte van een ploeg vol supersterren een elftal zonder antwoord."

Hoewel vooraf vooral werd gesproken over de confrontatie tussen Mbappé en Yamal, wijzen verschillende buitenlandse media naar een andere plek op het veld als beslissend: het middenveld. Rodri wordt daarbij veelvuldig genoemd als de grote leider van de Spaanse dominantie. De middenvelder controleerde het spel, brak Franse aanvallen af en bepaalde het tempo wanneer Spanje zelf de bal had. De BBC noemt zijn optreden "superieur", terwijl La Gazzetta spreekt van een "monumentale" wedstrijd. "Frankrijk kwam met een aanval vol wereldsterren, maar Spanje won de wedstrijd waar halve finales vaak worden beslist: op het middenveld. Daar bepaalde Rodri het ritme en verloor Spanje geen moment de controle."

Ook Marca benadrukt dat Frankrijk de grote namen had, maar Spanje het complete elftal vormde. "De sterren stonden aan de Franse kant, maar het blok was Spaans. Frankrijk had de namen, Spanje had het team."

Voor Frankrijk betekent de uitschakeling het einde van de droom om voor de derde keer op rij de WK-finale te bereiken. Voor Deschamps eindigt zijn lange periode als bondscoach zonder de gewenste nieuwe wereldtitel, terwijl Mbappé opnieuw moet wachten op een nieuwe kans. Spanje daarentegen heeft volgens de buitenlandse media definitief bewezen dat het niet langer alleen een mooie ploeg is, maar een complete kampioenskandidaat.