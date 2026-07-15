Etienne Vaessen: 'Ik denk dat ik bij een topclub kan spelen'

verlengde onlangs zijn contract bij FC Groningen tot medio 2029, maar de doelman wil vooral afrekenen met zijn oude imago. De Surinaams international werd jarenlang bestempeld als een onvoorspelbare kamikazekeeper, maar stelt zelf dat hij inmiddels is uitgegroeid tot een veel completere sluitpost. "Qua keepen zit ik al bij de top van Nederland", zo klinkt het vol overtuiging uit de mond van de doelman.

Dat de keeper de komende jaren in de Eredivisie actief blijft, lag niet per se in de lijn der verwachting. Vaessen sprak eerder de wens uit voor een buitenlands avontuur en genoot deze zomer concrete interesse van onder meer het Mexicaanse Tigres en het Engelse Wrexham. Ook competitiegenoot Feyenoord toonde belangstelling, maar FC Groningen wilde de eerste keus onder de lat absoluut niet laten gaan. Uiteindelijk gaven het vertrouwen van de club, de waardering van de fans en de rust voor zijn gezin de doorslag om zijn handtekening te zetten onder een nieuwe verbintenis in de Euroborg. "Soms moet je ook gewoon koesteren wat je hebt", verklaart hij zijn keuze.

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Ondanks zijn langere verblijf in het noorden, gaat het momenteel vooral over zijn ontwikkeling tussen de palen. Tijdens zijn periode bij RKC Waalwijk nam hij regelmatig veel risico en speelde hij sterk vanuit emotie. Vaessen snapt dat dit beeld is blijven hangen. "Dat was in die tijd ook terecht. Ik kwam vaak ver mijn doel uit en had af en toe een vreemd foutje". Volgens de doelman vormde de samenwerking met trainer Joseph Oosting in Waalwijk een omslagpunt, waarna hij bij FC Groningen verdere stappen zette in zijn stabiliteit en het meevoetballen. Inmiddels staat de teller op 63 officiële wedstrijden voor de Groningers, waarin hij zestien keer zijn doel schoon hield.

Toch weigert de keeper zijn kenmerkende energie en passie volledig overboord te gooien. Na een incident in een wedstrijd tegen Ajax, waarbij hij zich te veel liet meeslepen, schakelde hij wel de hulp in van een mental coach om beter met die momenten om te gaan. "Het zal nooit helemaal weggaan, dat is ook een beetje de aard van het beestje. Ik moet er alleen voor zorgen dat die emotie niet té veel omhoogschiet". Volgens Vaessen is juist die winnaarsmentaliteit iets wat trainers en medespelers in hem waarderen. "Ik ben iemand die er alles aan doet om te winnen en een spelersgroep ook een beetje kan aanpakken".

Hoewel hij nu vastligt in Groningen, sluit de doelman een toekomstige overstap naar een topclub of het buitenland niet uit. Sportief gezien acht hij zichzelf daar klaar voor, al beseft hij dat verdere stabiliteit cruciaal is. "Ik ben natuurlijk een braniemannetje, maar kan in alle eerlijkheid over mezelf zeggen dat ik denk dat ik bij een topclub zou kunnen spelen". Hij benadrukt nogmaals zijn eigen kwaliteiten. "Qua keepen zit ik al bij de top van Nederland", aldus Vaessen. "Maar het is belangrijker dat de topclubs dat ook vinden".