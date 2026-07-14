Zorgen voor Gianni Infantino nemen verder toe na nieuwe rel

Binnen de UEFA klinken steeds sterkere geluiden om een tegenkandidaat naar voren te schuiven voor de FIFA-presidentsverkiezingen. Dat meldt Ben Jacobs, journalist van TalkSPORT. De positie van Gianni Infantino zou in dat geval onder druk komen te staan.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde Jacobs groeit binnen verschillende UEFA-federaties de steun voor een andere kandidaat dan Gianni Infantino, die aast op een derde termijn als FIFA-voorzitter. Aanleiding daarvoor is de ophef die Infantino tijdens het WK heeft veroorzaakt. Dat heeft alles te maken met de controversiële beslissing om de schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun op te heffen. De Amerikaanse president Donald Trump zou daarover contact hebben opgenomen met Infantino, waarna de schorsing werd ingetrokken. Dat leidde tot grote ophef, al ontkent Infantino nog altijd dat sprake was van politieke beïnvloeding.

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Volgens TalkSPORT groeit hierdoor binnen de UEFA het draagvlak voor een uitdager van Infantino. Een voor de hand liggende kandidaat is UEFA-voorzitter Aleksander Čeferin, al lijkt hij zijn toekomst voorlopig aan de Europese voetbalbond te willen verbinden. Ook de naam van Paris Saint-Germain-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi wordt genoemd, al is het de vraag of hij interesse heeft in het FIFA-presidentschap.

Daarnaast zouden de voetbalbonden van Polen, Spanje, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Bosnië en Herzegovina hun steun uitspreken voor Dariusz Mioduski, eigenaar en voorzitter van het Poolse Legia Warschau.

Vooralsnog is het afwachten of zich daadwerkelijk een tegenkandidaat meldt. Kandidaten kunnen zich nog tot 18 november aanmelden. De verkiezing vindt vervolgens plaats in de Marokkaanse hoofdstad Rabat.