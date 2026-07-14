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Oscar Gloukh onthult: 'Het was gewoon een rommeltje bij Ajax'

14 juli 2026, 14:17
Ajax-speler Oscar Gloukh
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Oscar Gloukh hoopt komend seizoen eindelijk zijn stempel op Ajax te drukken. De Israëlische middenvelder wil in Amsterdam blijven en blikt kritisch terug op de gang van zaken van vorig seizoen.

Gloukh werd vorig jaar met hoge verwachtingen naar Ajax gehaald. De Amsterdammers betaalden zo'n veertien miljoen euro voor de middenvelder, maar hij kon die verwachtingen niet waarmaken. Regelmatig moest hij genoegen nemen met een plek op de bank. Daar wil hij dit seizoen verandering in brengen, zo vertelt hij in een interview met het Algemeen Dagblad: "In dit tweede jaar moet ik een vaste basisspeler worden, dat staat voorop. Ik ben iemand die altijd de bal wil hebben, ook met een tegenstander in mijn rug. Ik verstop me nooit. Als ik het vertrouwen kan afdwingen, komt het goed. Ik zie het positief."

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Volgens Gloukh lag zijn tegenvallende eerste seizoen niet alleen aan hemzelf. "Vorig seizoen was het ook gewoon een rommeltje met trainers die allemaal anders wilden voetballen", zegt de Israëliër, die door de verschillende trainers telkens op een andere manier werd gebruikt.

'Ik blijf'

Met Jordi Cruijff als technisch directeur en Míchel als nieuwe hoofdtrainer hoopt Gloukh dat er meer rust ontstaat binnen de club. Zelf denkt hij voorlopig niet aan een vertrek. "Ik focus me volledig op Ajax. Ik blijf. Tenzij de club anders beslist."

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Oscar Gloukh

Oscar Gloukh
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (1 apr. 2004)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
29
6
2025/2026
Salzburg
0
0
2024/2025
Salzburg
26
10
2023/2024
Salzburg
29
7

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AZ
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