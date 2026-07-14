De interesse van Ajax in Dani Ceballos neemt steeds verder af, zo meldt transferjournalist Matteo Moretto van Marca. In plaats van de ervaren middenvelder van Real Madrid, zouden de Amsterdammers hun pijlen nu steeds meer op van Girona richten.

Medio april meldden Spaanse media dat Ceballos (29) hoog op de verlanglijst van Ajax' technisch directeur Jordi Cruijff zou staan. De 13-voudig international van Spanje lag op dat moment nog tot medio 2027 vast bij De Koninlijke, waar hij lang niet altijd zeker was van een basisplaats. Al snel doken geruchten op dat ook Ceballos' jeugdliefde Real Betis Sevilla de middenvelder op de korrel zou hebben.

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Eind juni maakte Real Madrid bekend dat Ceballos de club per direct zou gaan verlaten. Zijn doorlopende contract werd 'in onderling overleg' ontbonden, waardoor hij transfervrij op zoek zou kunnen naar een nieuwe uitdaging. Betis leek daarna toe te gaan slaan, maar er is nog altijd geen officiële aankondiging. Ceballos zorgde vervolgens met een cryptische post op Instagram voor speculatie dat hij mogelijk tóch bij Ajax zou gaan tekenen.

Moretto schrijft echter op X dat Ajax 'de optie-Ceballos' steeds meer laat varen, en dat 'de optie-Ounahi' juist steeds meer aan kracht lijkt te winnen. "Iedereen binnen de club is overtuigd van zijn profiel, er zijn onderhandelingen gaande tussen de partijen", aldus Moretto.

Ounahi (26) was de afgelopen weken met Marokko actief op het WK, waar de Atlasleeuwen in de zestiende finales verantwoordelijk waren voor de uitschakeling van Oranje, maar zelf strandden in de kwartfinale tegen Frankrijk. De middenvelder degradeerde afgelopen seizoen met Girona - de vorige club van trainer Míchel én aanwinst Daley Blind - uit LaLiga. Ounahi zou in zijn contract een ontsnappingsclausule van 25 miljoen euro hebben staan, maar Ajax zet naar verluidt in op een lagere transfersom en zou een openingsbod van maximaal 15 miljoen euro op de Marokkaans international hebben uitgebracht.

El Ajax está descartando poco a poco la opción de Dani Ceballos y cobra fuerza la de Azzedine Ounahi, tal y como adelantó @FabrizioRomano hace unos días.



Es un perfil que convence a todos dentro del club y hay negociaciones en curso entre las partes. pic.twitter.com/JW3p21ybxR — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 14, 2026