'Ik ben in shock': Van der Ende onthult wat FIFA voor WK zegt tegen scheidsrechters

Een opvallende ontboezeming van Mario van der Ende. De voormalig topscheidsrechter, die actief was op de WK’s van 1994 en 1998, onthult dat de toenmalige FIFA-voorzitters voorafgaand aan het toernooi met het scheidsrechterskorps in gesprek gingen. Ze riepen de scheidsrechters op om ‘bescherming’ te bieden aan de topspelers.

Bij sommige voetbalfans leeft het idee dat grote spelers zich net wat meer kunnen veroorloven. Dat sentiment stak bijvoorbeeld de kop op toen Lionel Messi wegkwam met een forse overtreding in de openingswedstrijd tegen Algerije. Bij het praatprogramma Het Oranje Café krijgt Van der Ende de vraag of scheidsrechters het moeilijk vinden om spelers als Messi te bestraffen.

'FIFA wil topspelers beschermen'

Artikel gaat verder onder video

"Ik kan natuurlijk niet in de hoofden kijken van scheidsrechters”, geeft hij toe. “Ik heb wel een aantal toernooien meegemaakt. In 1994 was Havelange nog voorzitter van de FIFA en later was dat Sepp Blatter. Zij kwamen voor het toernooi toch wel even bij de scheidsrechters langs. Allereerst om ze veel succes te wensen, dat doen ze keurig netjes in zeven of acht talen, heel charmant.”

“Maar ze zeggen er wel bij: de topspelers bepalen het imago van het toernooi en het is belangrijk dat zij in het toernooi blijven. Dus probeer die in ieder geval een bepaalde bescherming te bieden”, onthult Van der Ende. “Het ligt er dan aan: hoe sterk sta je als scheidsrechter in je schoenen om daarmee om te gaan? Ik heb maat 46, dus dan sta je wel stevig", grapt hij.

Nicky van der Gijp: 'Dit is bizar'

Aan tafel bij Het Oranje Café klinkt verbazing over de uitspraken. “Best wel bizar, wat hij nu zegt. Ik ben in shock”, zegt Nicky van der Gijp. “Bedenk ook hoe lang dit al geleden is. Ik ben benieuwd hoeveel EK’s en WK’s dit al gebeurt. Commercie wordt alleen maar groter. Dit is echt bizar. Een WK is voor een scheidsrechter het hoogste podium, waar je het meeste geld kunt verdienen. Als dan van tevoren wordt gezegd dat ze topspelers het liefst zolang mogelijk erin willen hebben, wil je daar wel een beetje aan meewerken…”

Jerson Cabral spreekt van een ‘gewaagde uitspraak’. “Maar laten we het wel een beetje nuanceren. Het was een hele tijd geleden. Al heb je wel vraagtekens bij dingen die op dit WK gebeuren, zoals een overtredingen die Messi begaat. Hij komt ermee weg, iemand anders niet. Dat is misschien de bescherming waar hij het dan over heeft.” Presentator Sam van Royen spreekt van een ‘bom’ die Van der Ende legt.