Youri Tielemans rondt toptransfer binnen Premier League af voor spotprijs

zet zijn loopbaan voort bij Manchester United, zo meldt de Engelse grootmacht dinsdagavond via de officiële kanalen. De 29-jarige Belgische middenvelder komt over van competitiegenoot Aston Villa.

Tielemans is de tweede grote zomeraanwinst van Manchester United. Eerder deze maand rondde de club van manager Michael Carrick de komst van Andrey Santos af: de Braziliaanse middenvelder kwam voor een slordige 56 miljoen euro over van Chelsea.

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Voor Tielemans tast Manchester United beduidend lager in de buidel: door een ontsnappingsclausule in zijn contract was hij voor ‘slechts’ 42 miljoen euro op te halen bij Aston Villa. De international van België lag nog tot de zomer van 2027 vast bij de club uit Birmingham.

Voor Tielemans wordt Manchester United de vijfde club in zijn loopbaan. De controleur brak in België door bij Anderlecht en belandde via AS Monaco in 2019 bij Leicester City. Die club diende hij vier seizoenen, alvorens hij in 2023 overstapte naar Aston Villa.

Bij Aston Villa kende Tielemans een zeer succesvolle periode. Hij eindigde tweemaal als vierde in de Premier League met de club en won afgelopen seizoen de Europa League.