Real Madrid heeft middenvelder aangeboden bij Manchester City, zo meldt het Spaanse Marca. De nieuwe trainer van De Koninklijke, José Mourinho, zou niet geheel overtuigd zijn van de kwaliteiten van de Fransman en daarom zijn fiat hebben gegeven voor een vertrek.

Camavinga (23) staat al vijf seizoenen onder contract bij Real, dat de middenvelder op jonge leeftijd wegplukte bij Stade Rennais in zijn vaderland. Sindsdien speelde de Fransman 223 officiële wedstrijden namens De Koninklijke, waarin hij goed was voor zes doelpunten en elf assists. Met Real won Camavinga sinds zijn komst onder meer tweemaal de Champions League en net zo vaak de Spaanse titel. De middenvelder kreeg in mei een domper te verwerken, toen bondscoach Didier Deschamps hem niet opnam in de Franse selectie voor het WK.

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De toekomst van Camavinga bij Real is inmiddels ook onzeker. Marca-journalist Matteo Moretto schrijft woensdagavond dat er 'de afgelopen uren' direct contact is geweest met Manchester City over een transfer van de Fransman, die nog een contract heeft tot medio 2029. "Een vertrek heeft de goedkeuring van Mourinho, die niet volledig overtuigd is door de optredens van Camavinga in de afgelopen seizoenen", schrijft Moretto.

Manchester City overweegt momenteel of het Camavinga daadwerkelijk naar de Premier League wil halen, schrijft Moretto. De club heeft zich deze transferwindow reeds verzekerd van de komst van Engels international Elliot Anderson (Nottingham Forest), die met een transfersom van 135 miljoen euro de duurste Engelse speler ooit gaat worden zodra zijn transfer officieel bevestigd is. Daarnaast zat City ook achter Sandro Tonali (Newcastle United) aan, maar de Italiaan lijkt hard op weg naar Tottenham Hotspur.