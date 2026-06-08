moet niet de enige Nederlandse verdediger worden die deze zomer de overstap naar Real Madrid maakt. Volgens Marca staat namelijk ook van Tottenham Hotspur op het lijstje van Florentino Pérez.

Pérez werd afgelopen weekend herkozen als president van Real Madrid. Met ruime cijfers won de huidige voorzitter van De Koninklijke van zijn uitdager Enrique Riquelme. Voorafgaand aan de verkiezingen kondigde Pérez al de nodige versterkingen voor de club aan, mocht hij herkozen worden. Zo maakte hij al bekend dat hij José Mourinho zou aanstellen als opvolger van Álvaro Arbeloa.

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Om de Portugees te laten slagen in zijn tweede periode in Bernabéu is Pérez van plan om de nodige spelers binnen te halen. De komst van Dumfries en Ibrahima Konaté werd al bevestigd door de voorzitter, maar daarmee is hij nog niet tevreden over de verdediging. Er moet namelijk nog een centrale verdediger aan de selectie worden toegevoegd en daarvoor heeft Pérez zijn pijlen gericht op een Nederlander: Van de Ven. De linkspoot wordt gezien als een van de belangrijkste kandidaten voor die positie, terwijl ook Josko Gvardiol van Manchester City in beeld zou zijn.

Ook de rest van de selectie wil Pérez graag versterken. Zo kondigde hij vlak voor de presidentsverkiezingen al aan dat hij een bod van 150 miljoen euro gaat doen, maar liet hij in het midden wie het transferdoelwit was. Hoewel de president ontkende dat het om Michael Olise ging, meldden meerdere media enkele dagen later dat hij toch miljoenen overheeft voor de Fransman.