Plottwist: dit is tóch de speler waar Real Madrid 150 miljoen voor gaat bieden

The Telegraph onthult dat Real Madrid deze zomer tóch een monsterbod wil uitbrengen op . Presidentskandidaat Florentino Pérez kondigde donderdag aan dat De Koninklijke 150 miljoen euro - een clubrecord - zou gaan bieden op een speler van wereldklasse, maar ontkende daarbij glashard dat het om de 24-jarige uitblinker van Bayern München zou gaan.

Pérez is met Enrique Riquelme verwikkeld in de verkiezingsstrijd om het voorzitterschap van Real. De huidige preses is sinds 2009 bezig aan zijn tweede ambtstermijn en aast op herverkiezing. In het kader daarvan beloofde hij donderdag in een talkshow dat hij na zijn herverkiezing een monsterbod zou gaan uitbrengen op een speler 'van het niveau-Cristiano Ronaldo of -Kaká'. De naam van deze speler wilde hij niet prijsgeven, maar vier potentiële versterkingen sloot hij uit: het Manchester City-duo Erling Haaland en Jermy Doku én Bayern München-spelers Harry Kane en Olise. Ook zou de recordaankoop sowieso geen speler uit de Engelse Premier League worden.

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De Spaanse sportkrant Marca schreef dan ook dat alles erop wees dat de uitspraken van Pérez duidden op een van de twee Portugese topmiddenvelders van Champions League-winnaar Paris Saint-Germain: Vitinha óf João Neves. The Telegraph komt echter met een heel ander bericht: "Pérez ontkende publiekelijk dat Olise het target is en suggereerde dat het om een jongere speler zou gaan, maar wij begrijpen dat de 24-jarige buitenspeler exact degene is over wie hij het had. Er bestaat wel wat interesse voor Neves in Madrid, maar we begrijpen dat de komst van Olise de prioriteit van Pérez heeft als hij de verkiezingen wint", aldus de kwaliteitskrant.

Bayern plukte Olise twee jaar geleden voor dik 50 miljoen euro weg bij het Engelse Crystal Palace. Daar heeft de Duitse recordkampioen sindsdien nog geen moment spijt van gehad. Sinds zijn komst was de Fransman in 107 officiële optredens rechtstreeks betrokken bij niet minder dan 96 doelpunten (42 goals, 54 assists). Olise wordt daardoor zelfs getipt als winnaar van de volgende Ballon d'Or - zeker als hij deze zomer wereldkampioen zou worden met Frankrijk. Of Bayern voor een recordbod uit Madrid zal zwichten, is overigens nog maar de vraag. De Beierse club is financieel kerngezond en Olise heeft nog een contract tot medio 2029.