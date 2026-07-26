Ineens heel ander geluid over Crysencio Summerville

Aad de Mos en Ali Boussaboun vinden de kritiek op onterecht, zo geven ze aan in het Algemeen Dagblad. De vlugge buitenspeler rondde deze week zijn transfer naar het Saudische Al-Hilal af, wat bij veel mensen voor onbegrip zorgde.

Summerville kon na zijn goede WK met Oranje rekenen op de nodige interesse uit de top van Europa. De aanvaller, die met West Ham United was gedegradeerd, was dicht bij een overstap naar AS Roma, maar op het laatste moment mengde Al-Hilal zich. De steenrijke club uit het Midden-Oosten wist Summerville te overtuigen, waarna hij vrijdag werd gepresenteerd als nieuwe aanwinst.

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De keuze van Summerville om naar Saudi-Arabië te gaan, kwam hem op veel kritiek te staan. Zo rekende Sander de Kramer hem vrijdag in De Oranjezomer aan geld boven het sportieve te plaatsen. Onterechte kritiek, zo stelt De Mos in het AD. “Hij wordt bij Al-Hilal, een supermacht in het Midden-Oosten en Azië, alleen maar beter”, zo laat de oud-trainer zich optekenen.

De Mos werkte zo’n twintig jaar geleden bij Al-Hilal, maar het voetbal in Saudi-Arabië is sindsdien alleen nog maar beter geworden. “Summerville weet niet wat hij straks ziet. De sjeiks willen alleen het allerbeste. Wat ze niet hebben, wordt gekocht”, weet de 79-jarige analist zeker. De top van de Saudi Pro League wordt volgens De Mos dan ook flink onderschat. “Ajax, PSV en Feyenoord krijgen klop tegen de grote vier: Al-Hilal, Al-Nasr, Al-Ahli en Al-Ittihad. Het WK barstte van de spelers uit de Saoedische league. Niet bij de minste landen.”

Boussaboun kan ook niet begrijpen waarom mensen zo kritisch zijn op Summerville voor zijn transfer naar Saudi-Arabië. “Alsof hij een misdaad pleegt”, reageert de dertienvoudig international van Marokko. “Die jongen biedt zichzelf, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen een zorgenvrije toekomst. Wat is daar in hemelsnaam mis mee? Als een bouwvakker het tienvoudige van zijn salaris kan verdienen bij een concurrent, hoor je niemand. Maar een voetballer…”, foetert Boussaboun.

In Nederland is men volgens de voormalig buitenspeler te neerbuigend over het niveau in Saudi-Arabië. “Summerville zit straks in de kleedkamer met Karim Benzema”, noemt hij als voorbeeld. “Inmiddels 38 jaar maar Ajax, PSV en Feyenoord kunnen hem niet halen. In de eredivisie maakt hij zo vijftien goals. Wie wil je liever: Wout Weghorst of Benzema?”

De transfer van Summerville mag er volgens Boussaboun niet voor zorgen dat hij geen oproep meer krijgt voor Oranje. “Als je naar Saudi-Arabië gaat, tel je in Nederland niet meer mee. En Mexx Meerdink, de tweede spits van AZ, krijgt wel een belletje. Summerville heeft geschitterd in de Premier League, tweemaal gescoord op het WK. Is hij nu afgeschreven? Wie zijn wij om neerbuigend te praten over Saudi-Arabië? Alsof de Eredivisie fantastisch is. We behoren niet tot de Europese top.”