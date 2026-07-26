heeft een goed gevoel bij de komst van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord, zo laat hij weten in gesprek met Rijnmond. De centrumverdediger is onder de indruk van de intensiteit op de training en de duidelijkheid van zijn nieuwe coach. Ook gaat hij kort in op het vertrek van Robin van Persie.

Feyenoord eindigde afgelopen seizoen op de tweede plaats in de Eredivisie, maar door de grote hoeveelheid ondermaatse wedstrijden besloot de nieuwe clubleiding afscheid te nemen van Van Persie. Enkele weken later werd Van Bronckhorst aangesteld als zijn opvolger in De Kuip. Op het trainingskamp van Feyenoord in België wordt Ahmedhodzic gevraagd naar zijn ervaringen met de nieuwe trainer, waar hij lovend over is.

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“De trainingen zijn heel intens en ik ben nu ook heel moe”, steekt de Bosniër van wal. “We hebben een zware week gehad. Je weet wat hij wil en wat hij verwacht. De intensiteit is heel hoog”, geeft hij aan. Het benoemen van de grote verschillen tussen Van Persie en Van Bronckhorst durft de verdediger zich nog niet aan te wagen. “Dat is moeilijk te zeggen, want hij is er nog niet zo lang. Maar ik krijg er een goed gevoel bij.”

Ahmedhodzic gaat vervolgens ook kort in op het ontslag van Van Persie bij Feyenoord. “Het verraste me”, begint de mandekker. “Het voelde niet goed, maar er was niets dat ik of iemand anders kon doen. We moeten nu verder en zo goed mogelijk worden.”

Afgelopen seizoen was Ahmedhodzic vrijwel altijd verzekerd van een basisplaats, maar nu heeft hij veel concurrentie. In het centrum heeft Van Bronckhorst naast de Bosniër ook Tsuyoshi Watanabe, Thijs Kraaijeveld, Jeremiah St. Juste en nieuwkomer Mika Mármol tot zijn beschikking, terwijl ook Thomas Beelen op de weg terug is. Concurrentie is voor Ahmedhodzic echter geen probleem. “Daardoor ben ik scherp. Als je geen concurrentie hebt, word je gemakzuchtig”, maakt hij duidelijk.