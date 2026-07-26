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Beelden: Scheidsrechter gewond na opstootje bij Metz - Fortuna Sittard

26 juli 2026, 06:55
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Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Mathilde Demoncay, de scheidsrechter bij het oefenduel tussen FC Metz en Fortuna Sittard (3-1), is zaterdag met een hersenschudding uitgevallen, zo meldt Le Républicain Lorrain. De vrouwelijke arbiter moest zich laten vervangen na een opstootje in de eerste helft.

Fortuna Sittard speelde zaterdagmiddag in Noord-Frankrijk zijn vierde oefenwedstrijd van de voorbereiding. Daarin was FC Metz, de nummer drie van afgelopen seizoen in de Franse Ligue 2, de tegenstander. Metz wist het duel uiteindelijk met 3-1 te winnen, waarbij de enige Limburgse treffer werd gemaakt door Justin Hubner.

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Le Républicain Lorrain omschrijft de oefenwedstrijd als ‘allesbehalve vriendelijk’. Daarmee doelt de regionale krant onder meer op een incident in de slotfase van de eerste helft. Lequincio Zeefuik werd aan zijn shirt vastgehouden, waarna hij het met verschillende tegenstanders aan de stok kreeg.

Demoncay probeerde de boel vervolgens te sussen, maar de Française werd in alle ophef hard tegen het gras gewerkt. De arbiter moest op het veld behandeld worden en bleek een hersenschudding te hebben opgelopen. Na de rust keerde ze dan ook niet meer terug op het veld.

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