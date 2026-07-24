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Ajax maakt indruk op Servische media, die vergelijking met Messi maken

24 juli 2026, 10:58
Het elftal van Ajax voorafgaand aan de wedstrijd tegen FK Vojvodina
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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In Servië is men onder de indruk van het spel van Ajax tegen FK Vojvodina (1-4). De kranten zagen dat de Amsterdammers simpelweg een maatje te groot waren voor de ploeg uit Novi Sad. Ook wordt de vergelijking getrokken met Lionel Messi.

Ajax kwam donderdag goed voor de dag in het heenduel van de tweede voorronde van de Conference League tegen Vojvodina. Volgens Sportal was het te verwachten dat de Amsterdammers sterker zouden zijn dan de ploeg uit Servië. “Het bleek een onmogelijke opgave. Vojvodina was niet opgewassen tegen de Nederlandse grootmacht, ondanks dat het druk probeerde te zetten”, zo klinkt het. “Ajax kon zonder problemen in de zestien komen.”

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Ook RTS spreekt van een ‘onmogelijke opgave’ voor Vojvodina. “Vojvodina wist af en toe mee te komen met de befaamde tegenstander, maar Ajax had het grootste deel van de wedstrijd de touwtjes in handen”, zag de publieke omroep van Servië. “Ze creëerden meer kansen en behaalden terecht een overtuigende overwinning.”

Telegraf richt zich vooral op het laatste doelpunt van Ajax, de 1-4 van debutant Mohamed Abdalla. “Dat was prachtig en magisch.” Met name de assist van Abdellah Ouazane kan op complimenten rekenen. “Hij wist à la Lionel Messi meerdere spelers van Vojvodina te passeren, waarna hij de bal op een of andere manier door een woud van spelers naar Abdalla wist te spelen”, looft de krant.

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Vojvodina - Ajax

Vojvodina Novi Sad
1 - 4
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Abdellah Ouazane

Abdellah Ouazane
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (15 jan. 2009)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
25
4

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