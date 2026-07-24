In Servië is men onder de indruk van het spel van Ajax tegen FK Vojvodina (1-4). De kranten zagen dat de Amsterdammers simpelweg een maatje te groot waren voor de ploeg uit Novi Sad. Ook wordt de vergelijking getrokken met .

Ajax kwam donderdag goed voor de dag in het heenduel van de tweede voorronde van de Conference League tegen Vojvodina. Volgens Sportal was het te verwachten dat de Amsterdammers sterker zouden zijn dan de ploeg uit Servië. “Het bleek een onmogelijke opgave. Vojvodina was niet opgewassen tegen de Nederlandse grootmacht, ondanks dat het druk probeerde te zetten”, zo klinkt het. “Ajax kon zonder problemen in de zestien komen.”

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Ook RTS spreekt van een ‘onmogelijke opgave’ voor Vojvodina. “Vojvodina wist af en toe mee te komen met de befaamde tegenstander, maar Ajax had het grootste deel van de wedstrijd de touwtjes in handen”, zag de publieke omroep van Servië. “Ze creëerden meer kansen en behaalden terecht een overtuigende overwinning.”

Telegraf richt zich vooral op het laatste doelpunt van Ajax, de 1-4 van debutant Mohamed Abdalla. “Dat was prachtig en magisch.” Met name de assist van Abdellah Ouazane kan op complimenten rekenen. “Hij wist à la Lionel Messi meerdere spelers van Vojvodina te passeren, waarna hij de bal op een of andere manier door een woud van spelers naar Abdalla wist te spelen”, looft de krant.