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WK-speler (22) test positief op cocaïne

24 juli 2026, 11:58
Cristian Volpato van Australië
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Cristian Volpato is volgens verschillende media positief getest op cocaïne. De 22-jarige middenvelder werd binnen een paar uur twee keer staande gehouden wegens een snelheidsovertreding met de auto. Afgelopen maand was hij met Australië nog actief op het WK.

Volpato werd in de nacht van donderdag op vrijdag tot twee keer toe aan de kant gezet door de politie in Sydney, Australië. De middenvelder werd volgens de politie om 23.05 uur lokale tijd staande gehouden op Anzac Bridge, nadat een snelheid van 86 tot 94 kilometer per uur bij hem werd geregistreerd. Op de brug wordt een maximumsnelheid van zestig kilometer per uur gehanteerd. De politie nam een alcoholtest af bij de voetballer, maar deze was negatief.

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Zo’n twee uur later zette de politie de auto van Volpato opnieuw aan de kant op dezelfde brug. Nu zou de middenvelder liefst 109 kilometer per uur hebben gereden. De politie nam bij de tweede ontmoeting met de voetballer een speekseltest af. Daaruit kwam naar voren dat de viervoudig international cocaïne had gebruikt. Het leverde Volpato een boete op, terwijl hij ook zijn internationale rijbewijs voor zes maanden kwijt is. De politie heeft hem meer speeksel afgenomen voor nader onderzoek.

Volpato, die onder contract staat bij het Italiaanse Sassuolo, was afgelopen maand met Australië nog actief op het WK. De middenvelder bleef op de bank in het openingsduel tegen Turkije (2-0 winst) en kwam als invaller binnen de lijnen tegen de Verenigde Staten (2-0 verlies). In de laatste groepswedstrijd tegen Paraguay (0-0) en de verloren zestiende finale tegen Egypte begon Volpato aan de aftrap.

De Australische voetbalbond is op de hoogte van het incident met Volpato en geeft aan contact te hebben gehad met de speler. De bond laat weten dat spelers die worden betrapt met illegale middelen een schorsing van maximaal vier jaar opgelegd kunnen krijgen. Die straf kan worden beperkt tot drie maanden als het verboden middel niet is ingenomen ter bevordering van de prestaties en buiten competitieverband werd gebruikt.

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Cristian Volpato

Cristian Volpato
Sassuolo
Team: Sassuolo
Leeftijd: 22 jaar (15 nov. 2003)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sassuolo
24
2
2024/2025
Sassuolo
18
4
2023/2024
Sassuolo
22
1
2022/2023
Roma
2
1

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep D
GS
DS
PT
1
Veren. Staten
3
4
6
2
Australië
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Turkije
3
-2
3

Complete Stand

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