Klopp waarschuwt op eerste persconferentie bij Duitsland: ‘Dan ben ik gelijk weg’

Jürgen Klopp heeft bij zijn presentatie als bondscoach van Duitsland een duidelijke waarschuwing uitgedeeld. De 59-jarige trainer maakt duidelijk per direct te vertrekken als mensen zijn familie lastigvallen. Ook bij overdreven kritiek op zijn functioneren in de media is Klopp niet van plan om aan te blijven als bondscoach.
Klopp werd vrijdag gepresenteerd als opvolger van Julian Nagelsmann bij de Duitse nationale ploeg. De kersverse keuzeheer heeft een contract tot en met het WK van 2030 getekend. Direct na de aankondiging gaf Klopp een persconferentie, waar hij de aandacht trok met enkele opmerkelijke uitspraken.
“Ik heb deze baan niet voor mezelf aangenomen. Ik doe het voor jullie”, maakte de nieuwe Duitse bondscoach direct duidelijk. “Ik neem deze baan aan, ook al heb ik gezien hoe jullie Nagelsmann hebben behandeld. Ook al heb ik gezien hoe jullie Thomas Tuchel hebben behandeld”, doelt hij op de Duitse bondscoach van Engeland, die in de Duitse pers veel kritiek kreeg na de halve finale van het WK. Ook Nagelsmann kreeg veel te verduren in Duitsland na de uitschakeling in de zestiende finale van het WK tegen Paraguay.
Klopp besluit de Duitse media dan ook direct te waarschuwen, mochten ze van plan zijn hem op vergelijkbare wijze te behandelen. “Als jullie mijn familie lastigvallen, ben ik weg”, maakt de bondscoach duidelijk. “Als jullie vinden dat ik er niks van bak, zeg dat dan recht in mijn gezicht. Dan vertrek ik gelijk, zonder een ontslagvergoeding te vragen”, besluit hij zijn waarschuwing.
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Klopp heeft groot gelijk want de journalisten maken je gelijk af vaak op een mensonterende manier als je het in hun ogen niet goed. Dit hebben we ook gezien met Valentijn Driessen contra Ronald Koeman maar als Driessen voor de groep zou staan bakt hij er helemaal niets van. Coaches zijn net als alle andere gewoon mensen die fouten kunnen maken maar om ze dan telkens de grond in te boren gaat mij veel te ver. Daarom ben ik het met Klopp eens en zouden meer coaches zo'n statement moeten maken.
Heeft Koeman het dan daadwerkelijk goed gedaan? En als iemand fouten maakt, is het dan niet terecht om hem daarop aan te spreken? Zeker wanneer er, zoals bij Koeman, sprake is van een reeks opeenvolgende fouten. Je spreekt iemand aan op zijn functioneren, niet op zijn persoon. Wat betreft de familie: die dient altijd buiten beschouwing te worden gelaten, omdat zij geen enkele relatie heeft met zijn functioneren. Uitzonderingen daargelaten, hoort kritiek zich uitsluitend te richten op de persoon in zijn professionele rol en niet op diens naasten.
@Goku tussen iemand op zijn fouten aanspreken of de grond in boren zit een heel groot verschil en onder andere dat heeft Driessen naar Koeman wel degelijk gedaan. In elk land heb je wel van die nare mannetjes die zichzelf journalist noemen. Niet rot bedoeld maar wat Driessen tegen Koeman er allemaal uit heeft gegooid dat had hij bij een Rinus Michels niet hoeven doen want dan was hij mooi de perszaal uit gevlogen. Ik begrijp daarom het standpunt van Klopp des te meer.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Klopp heeft groot gelijk want de journalisten maken je gelijk af vaak op een mensonterende manier als je het in hun ogen niet goed. Dit hebben we ook gezien met Valentijn Driessen contra Ronald Koeman maar als Driessen voor de groep zou staan bakt hij er helemaal niets van. Coaches zijn net als alle andere gewoon mensen die fouten kunnen maken maar om ze dan telkens de grond in te boren gaat mij veel te ver. Daarom ben ik het met Klopp eens en zouden meer coaches zo'n statement moeten maken.
Heeft Koeman het dan daadwerkelijk goed gedaan? En als iemand fouten maakt, is het dan niet terecht om hem daarop aan te spreken? Zeker wanneer er, zoals bij Koeman, sprake is van een reeks opeenvolgende fouten. Je spreekt iemand aan op zijn functioneren, niet op zijn persoon. Wat betreft de familie: die dient altijd buiten beschouwing te worden gelaten, omdat zij geen enkele relatie heeft met zijn functioneren. Uitzonderingen daargelaten, hoort kritiek zich uitsluitend te richten op de persoon in zijn professionele rol en niet op diens naasten.
@Goku tussen iemand op zijn fouten aanspreken of de grond in boren zit een heel groot verschil en onder andere dat heeft Driessen naar Koeman wel degelijk gedaan. In elk land heb je wel van die nare mannetjes die zichzelf journalist noemen. Niet rot bedoeld maar wat Driessen tegen Koeman er allemaal uit heeft gegooid dat had hij bij een Rinus Michels niet hoeven doen want dan was hij mooi de perszaal uit gevlogen. Ik begrijp daarom het standpunt van Klopp des te meer.