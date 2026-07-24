Klopp waarschuwt op eerste persconferentie bij Duitsland: ‘Dan ben ik gelijk weg’

Jürgen Klopp heeft bij zijn presentatie als bondscoach van Duitsland een duidelijke waarschuwing uitgedeeld. De 59-jarige trainer maakt duidelijk per direct te vertrekken als mensen zijn familie lastigvallen. Ook bij overdreven kritiek op zijn functioneren in de media is Klopp niet van plan om aan te blijven als bondscoach.

Klopp werd vrijdag gepresenteerd als opvolger van Julian Nagelsmann bij de Duitse nationale ploeg. De kersverse keuzeheer heeft een contract tot en met het WK van 2030 getekend. Direct na de aankondiging gaf Klopp een persconferentie, waar hij de aandacht trok met enkele opmerkelijke uitspraken.

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“Ik heb deze baan niet voor mezelf aangenomen. Ik doe het voor jullie”, maakte de nieuwe Duitse bondscoach direct duidelijk. “Ik neem deze baan aan, ook al heb ik gezien hoe jullie Nagelsmann hebben behandeld. Ook al heb ik gezien hoe jullie Thomas Tuchel hebben behandeld”, doelt hij op de Duitse bondscoach van Engeland, die in de Duitse pers veel kritiek kreeg na de halve finale van het WK. Ook Nagelsmann kreeg veel te verduren in Duitsland na de uitschakeling in de zestiende finale van het WK tegen Paraguay.

Klopp besluit de Duitse media dan ook direct te waarschuwen, mochten ze van plan zijn hem op vergelijkbare wijze te behandelen. “Als jullie mijn familie lastigvallen, ben ik weg”, maakt de bondscoach duidelijk. “Als jullie vinden dat ik er niks van bak, zeg dat dan recht in mijn gezicht. Dan vertrek ik gelijk, zonder een ontslagvergoeding te vragen”, besluit hij zijn waarschuwing.