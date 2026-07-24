Officieel: Mark van Bommel nieuwe bondscoach van België

Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België, zo maakt de Belgische voetbalbond bekend via de officiële kanalen. De Nederlandse trainer heeft een contract getekend tot en met het EK van 2028. Boudewijn Zenden, Maarten Martens en Reinier Robbemond worden zijn assistenten.

België besloot na afloop van het WK afscheid te nemen van Rudi Garcia, nadat De Rode Duivels in de kwartfinale van het toernooi sneuvelden tegen Spanje. Direct werd Van Bommel genoemd als voornaamste kandidaat om hem op te volgen. Vrijdag heeft de KBVB de aanstelling van de oud-trainer van PSV en Royal Antwerp officieel bevestigd. Van Bommel debuteert op 25 september met een Nations League-wedstrijd in en tegen Italië.

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“Het is een enorme eer om bondscoach van België te worden”, zo laat Van Bommel weten op de website van de bond. “Ik wil de KBVB bedanken voor het vertrouwen in mij. België heeft geweldige spelers en heel veel potentie. Samen met mijn technische staf wil ik een gedisciplineerd, ambitieus en dapper team maken dat kan strijden met de absolute top. Succes is nooit gegarandeerd, maar hard werken, eerlijkheid en toewijding zijn dat wel. We zullen alles geven om dit team elke dag beter te maken en de Belgen trots te maken.”

Ook sportief directeur Vincent Mannaert heeft gereageerd op de aanstelling van Van Bommel. “Ik ben blij dat Mark van Bommel en zijn assistenten deze uitdaging aan willen gaan. Ze zijn enorm gemotiveerd en ambitieus. Ik ben ervan overtuigd dat zij de perfecte mensen zijn om De Rode Duivels verder vooruit te helpen en resultaten te boeken, individueel en als team”, aldus de bestuurder.